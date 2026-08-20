Andy Roddick aime régulièrement commenter l’actualité du circuit dans son podcast Served, particulièrement suivi par les fans de tennis.
Dans son dernier épisode, l’ancien champion américain s’est montré très peu inquiet pour Novak Djokovic, malgré son élimination précoce à Cincinnati.
Selon lui, cette défaite offre même au Serbe davantage de temps pour préparer l’US Open et s’adapter aux conditions qu’il rencontrera à New York, où les températures devraient être bien plus clémentes qu’à Cincinnati. Roddick se montre d’ailleurs particulièrement confiant puisqu’il imagine Djokovic atteindre une nouvelle fois les demi‐finales du Grand Chelem new‐yorkais.
« Donc, tout ira bien pour lui. Quand on regarde les prévisions météo pour New York, il devrait faire environ 24 degrés, ce qui sera différent de Cincinnati. Mais je pense qu’il est probablement plus capable que n’importe qui d’autre au monde de se contenter de ce type de préparation et de trouver le rythme nécessaire à l’entraînement », a déclaré Andy Roddick.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 10:39