Accueil US Open

Roddick très serein pour Novak Djokovic : « Tout ira bien pour lui. Quand on regarde les prévi­sions météo pour New York, il devrait faire environ 24 degrés, ce qui sera diffé­rent de Cincinnati »

Par
Antoine Touchard
-
249

Andy Roddick aime régu­liè­re­ment commenter l’actualité du circuit dans son podcast Served, parti­cu­liè­re­ment suivi par les fans de tennis.

Dans son dernier épisode, l’ancien cham­pion améri­cain s’est montré très peu inquiet pour Novak Djokovic, malgré son élimi­na­tion précoce à Cincinnati.

Selon lui, cette défaite offre même au Serbe davan­tage de temps pour préparer l’US Open et s’adapter aux condi­tions qu’il rencon­trera à New York, où les tempé­ra­tures devraient être bien plus clémentes qu’à Cincinnati. Roddick se montre d’ailleurs parti­cu­liè­re­ment confiant puisqu’il imagine Djokovic atteindre une nouvelle fois les demi‐finales du Grand Chelem new‐yorkais.

« Donc, tout ira bien pour lui. Quand on regarde les prévi­sions météo pour New York, il devrait faire environ 24 degrés, ce qui sera diffé­rent de Cincinnati. Mais je pense qu’il est proba­ble­ment plus capable que n’importe qui d’autre au monde de se contenter de ce type de prépa­ra­tion et de trouver le rythme néces­saire à l’entraînement », a déclaré Andy Roddick.

Publié le jeudi 20 août 2026 à 10:39

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥