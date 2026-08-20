Andy Roddick aime régu­liè­re­ment commenter l’actualité du circuit dans son podcast Served, parti­cu­liè­re­ment suivi par les fans de tennis.

Dans son dernier épisode, l’ancien cham­pion améri­cain s’est montré très peu inquiet pour Novak Djokovic, malgré son élimi­na­tion précoce à Cincinnati.

Selon lui, cette défaite offre même au Serbe davan­tage de temps pour préparer l’US Open et s’adapter aux condi­tions qu’il rencon­trera à New York, où les tempé­ra­tures devraient être bien plus clémentes qu’à Cincinnati. Roddick se montre d’ailleurs parti­cu­liè­re­ment confiant puisqu’il imagine Djokovic atteindre une nouvelle fois les demi‐finales du Grand Chelem new‐yorkais.

« Donc, tout ira bien pour lui. Quand on regarde les prévi­sions météo pour New York, il devrait faire environ 24 degrés, ce qui sera diffé­rent de Cincinnati. Mais je pense qu’il est proba­ble­ment plus capable que n’importe qui d’autre au monde de se contenter de ce type de prépa­ra­tion et de trouver le rythme néces­saire à l’entraînement », a déclaré Andy Roddick.