Alors que l’on est certain d’avoir un Américain en finale ce dimanche, Andy Roddick, le dernier vain­queur « us » d’un tournoi du Grand Chelem (NDLR : A l’US Open en 2003) commence à stresser un peu. En fait il espère vrai­ment qu’un des leurs puissent soulever le trophée qu’on n’en finisse avec cette forme de malédiction.

« Je n’ai­me­rais rien de plus que la victoire d’un Américain dimanche. Je déteste, ce senti­ment d’an­xiété à chaque fois qu’ils sont près du but. Je déteste ça pour eux. Je veux qu’ils l’aient, je veux qu’ils gagnent. Et fran­che­ment, si l’un d’entre eux casse cette malé­dic­tion, ils pour­raient tous commencer à se battre régu­liè­re­ment pour soulever ce type de trophée ».