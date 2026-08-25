S’il a disputé plusieurs matchs exhibition en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2021, Roger Federer va effectuer son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick, en marge de l’édition 2025 de l’US Open.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse à New‐York, le Suisse a confié une certaine nervosité.
« Pour être honnête, je suis très nerveux. Je n’ai pas disputé un seul match depuis, je ne sais pas, peut‐être cinq ans. Je ne sais pas comment ça va se passer demain. Il y a beaucoup d’incertitude, mais aussi beaucoup de joie à l’idée de pouvoir revenir. Demain (mercredi), j’aurai vraiment l’occasion de remercier tout le monde et de faire mes adieux, ce qui, je pense, est important pour certaines personnes. C’est un beau geste. Je ne sais pas pourquoi cela ne s’est pas produit plus tôt. C’est tout simplement la vie : la vie en famille et la vie après le circuit. Je ne voulais pas me précipiter. J’ai laissé les choses se faire naturellement. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 14:44