S’il a disputé plusieurs matchs exhi­bi­tion en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2021, Roger Federer va effec­tuer son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick, en marge de l’édition 2025 de l’US Open.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse à New‐York, le Suisse a confié une certaine nervosité.

« Pour être honnête, je suis très nerveux. Je n’ai pas disputé un seul match depuis, je ne sais pas, peut‐être cinq ans. Je ne sais pas comment ça va se passer demain. Il y a beau­coup d’incertitude, mais aussi beau­coup de joie à l’idée de pouvoir revenir. Demain (mercredi), j’aurai vrai­ment l’occasion de remer­cier tout le monde et de faire mes adieux, ce qui, je pense, est impor­tant pour certaines personnes. C’est un beau geste. Je ne sais pas pour­quoi cela ne s’est pas produit plus tôt. C’est tout simple­ment la vie : la vie en famille et la vie après le circuit. Je ne voulais pas me préci­piter. J’ai laissé les choses se faire naturellement. »