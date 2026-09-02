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Roger Rasheed, ex‐coach de Monfils : « Soyons très clairs : Gaël ne sera auto­risé à parti­ciper à aucun tournoi de tennis pour vété­rans. Parce qu’il pourra toujours jouer des échanges avec autant d’ath­lé­tisme à 75 ans »

Par
Thomas S
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Pour le dernier US Open de sa carrière, Gaël Monfils a eu l’hon­neur de jouer sur le court Louis Armstrong, le jour de ses 40 ans.

Et s’il a fait peur à tout le monde après un premier set perdu 6–2, le Français a remis les pendules à l’heure après trois sets suivants de très haut niveau (6−1, 6–2, 6–0) et certains échanges rappe­lant le Monfils des grands jours. 

Devant sa télé­vi­sion pour regarder son ancien joueur avec qui il a colla­boré de 2008 à 2011, Roger Rasheed a publié un message plein d’ad­mi­ra­tion et d’hu­mour sur ses réseaux sociaux. 

« Soyons très clairs : Gael Monfils pourra toujours jouer des échanges avec autant d’ath­lé­tisme à 75 ans, mais il ne sera pas auto­risé à parti­ciper à aucun tournoi de tennis pour vété­rans. Bienvenue dans la quaran­taine, mon pote. »

À noter que « La Monf » sera opposé au jeune talen­tueux local, Learner Tien, au deuxième tour. 

Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 18:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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