Pour le dernier US Open de sa carrière, Gaël Monfils a eu l’hon­neur de jouer sur le court Louis Armstrong, le jour de ses 40 ans.

Et s’il a fait peur à tout le monde après un premier set perdu 6–2, le Français a remis les pendules à l’heure après trois sets suivants de très haut niveau (6−1, 6–2, 6–0) et certains échanges rappe­lant le Monfils des grands jours.

Devant sa télé­vi­sion pour regarder son ancien joueur avec qui il a colla­boré de 2008 à 2011, Roger Rasheed a publié un message plein d’ad­mi­ra­tion et d’hu­mour sur ses réseaux sociaux.

❤️ Let’s be very clear, @Gael_Monfils will still be able to play points this athle­ti­cally when he’s 75, he will not be allowed to play any veteran tennis event 😂.



Welcome to 40 mate

❤️❤️❤️ https://t.co/YFo0ti44dN — roger rasheed (@roger_rasheed) September 2, 2026

« Soyons très clairs : Gael Monfils pourra toujours jouer des échanges avec autant d’ath­lé­tisme à 75 ans, mais il ne sera pas auto­risé à parti­ciper à aucun tournoi de tennis pour vété­rans. Bienvenue dans la quaran­taine, mon pote. »

À noter que « La Monf » sera opposé au jeune talen­tueux local, Learner Tien, au deuxième tour.