Pour le dernier US Open de sa carrière, Gaël Monfils a eu l’honneur de jouer sur le court Louis Armstrong, le jour de ses 40 ans.
Et s’il a fait peur à tout le monde après un premier set perdu 6–2, le Français a remis les pendules à l’heure après trois sets suivants de très haut niveau (6−1, 6–2, 6–0) et certains échanges rappelant le Monfils des grands jours.
Devant sa télévision pour regarder son ancien joueur avec qui il a collaboré de 2008 à 2011, Roger Rasheed a publié un message plein d’admiration et d’humour sur ses réseaux sociaux.
❤️ Let’s be very clear, @Gael_Monfils will still be able to play points this athletically when he’s 75, he will not be allowed to play any veteran tennis event 😂.— roger rasheed (@roger_rasheed) September 2, 2026
Welcome to 40 mate
❤️❤️❤️ https://t.co/YFo0ti44dN
« Soyons très clairs : Gael Monfils pourra toujours jouer des échanges avec autant d’athlétisme à 75 ans, mais il ne sera pas autorisé à participer à aucun tournoi de tennis pour vétérans. Bienvenue dans la quarantaine, mon pote. »
À noter que « La Monf » sera opposé au jeune talentueux local, Learner Tien, au deuxième tour.
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 18:49