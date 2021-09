Après une défaite cuisante face à la surpre­nante Raducanu (2–6, 1–6), la joueuse améri­caine s’at­tend à un déluge d’in­sultes sur les réseaux sociaux comme cela a été le cas pour sa compa­triote Sloane Stephens.

Une situa­tion qu’elle essaye de gérer comme elle peut même si cela n’est pas toujours facile. : « J’aimerai que les réseaux sociaux n’existent pas. On est dans un monde où tout est en grande partie lié marke­ting, à nos contrats, et l’on nous oblige quelques fois à faire certaines choses. Si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur mon profil dès main­te­nant et je suis certaine que je vais proba­ble­ment rece­voir des messages qui vont dire que je suis un cochon, une grosse femme et des mots que je ne peux pas dire pour le moment. C’est ce qu’il arrive tous les jours. Heureusement, j’es­saye de ne pas le prendre personnellement »