L’US Open 2020 se déroulera du 31 août au 13 septembre et Roland-Garros débutera seulement deux semaines plus tard (du 27 septembre au 11 octobre). Les joueurs sont promis à un enchaînement démentiel en sept semaines : trois Masters 1000 (Cincinnati, Madrid et Rome) et deux tournois du Grand Chelem (US Open et Roland-Garros).

Une proximité des deux Grand Chelem qui pourrait poser problème, comme l’a expliqué Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael, à Mundo Deportivo : « Je pense que Rafael peut envisager d’en choisir un seul, comme l’a dit Novak Djokovic. Deux tournois de cette ampleur le même mois… Avec l’US Open, Madrid, Rome et Roland-Garros à la suite, beaucoup de joueurs vont faire l’impasse sur un Grand Chelem. Encore plus en revenant de cinq mois sans compétition. » Pour rappel, Rafael Nadal est tenant du titre de l’US Open et de Roland-Garros.