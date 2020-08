Benoit Paire, testé positif au Covid-19 et contraint d’abandonner, a aussi été au contact de 11 joueurs. Ces derniers pourront jouer, mais ont dû signer des documents avec des consignes à respecter.

Leur présence n’est pas du tout appréciée par Noah Rubin (228ème), qui a tout simplement démonter l’USTA.

« À mon avis, un ou deux tops joueurs font partie de ce groupe de 11 et ils ne sont pas prêts à les sortir du tournoi. Peut-être que sortir 11 joueurs du tableau, c’est trop. Ils se contredisent après ce qu’il s’est passé avec Guido (Pella) et Hugo (Dellien), ils vont dans le sens inverse de tout ce qu’a fait New York. C’est incroyable ! Comment peut-on continuer comme ça ? », s’insurge le joueur américain dans un podcast sur son site internet Behind The Racquet.

Il ne s’est pas arrêté là : « J’ai hâte de les voir et de les entendre nous dire : « Ne vous inquiétez pas, vous ne les croiserez pas dans le vestiaire. » Non, ils seront sur le court d’entraînement à cinq centimètres de moi. Ne vous foutez pas de ma gueule avec cette bulle alors que tout le monde fait ce qu’il veut. »

« Ce qu’il se passe est absurde ! Ça m’inquiète profondément. Être testé positif peut prendre jusqu’à 14 jours – c’est ce que dit le département de la santé, si tu as été en contact avec quelqu’un qui est positif, tu dois être en quarantaine pendant 14 jours. On fait fi de ça. Tout ça est politique », a conclu Noah.

Ambiance…