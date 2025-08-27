Interrogé au sujet de la période difficile que vit son ami Daniil Medvedev, Andrey lui a tendu la main.
« Je ne suis pas le meilleur exemple à suivre, car mon comportement habituel n’est pas toujours exemplaire. Comment puis‐je juger quelqu’un si je me comporte parfois de la même manière ? Et comment puis‐je juger quelqu’un qui a été numéro un mondial et champion du Grand Chelem ? C’est sa vie. S’il veut changer et a besoin d’aide, il peut compter sur moi, sur plein d’autres amis. Il a une famille qui l’aidera… C’est sa vie et ce sont les décisions qu’il doit prendre. Évidemment, c’est quelqu’un de très gentil et avec qui il est super sympa. Le reste ne regarde que lui. Lui seul sait ce qui se passe. »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 07:58