Interrogé au sujet de la période diffi­cile que vit son ami Daniil Medvedev, Andrey lui a tendu la main.

« Je ne suis pas le meilleur exemple à suivre, car mon compor­te­ment habi­tuel n’est pas toujours exem­plaire. Comment puis‐je juger quel­qu’un si je me comporte parfois de la même manière ? Et comment puis‐je juger quel­qu’un qui a été numéro un mondial et cham­pion du Grand Chelem ? C’est sa vie. S’il veut changer et a besoin d’aide, il peut compter sur moi, sur plein d’autres amis. Il a une famille qui l’ai­dera… C’est sa vie et ce sont les déci­sions qu’il doit prendre. Évidemment, c’est quel­qu’un de très gentil et avec qui il est super sympa. Le reste ne regarde que lui. Lui seul sait ce qui se passe. »