US Open

Rublev, condamné à une amende : « Quand je me parle à moi‐même de manière néga­tive, c’est à moi de décider comment je le fais »

Par Baptiste Mulatier

Andrey Rublev a écopé d’une amende de 3000 dollars pour s’être insulté lui‐même lors du deuxième tour de l’US Open. Une déci­sion qu’il juge anormale. 

« Quand je me parle à moi‐même de manière néga­tive, c’est à moi de décider comment je le fais. À mon avis, vous ne pouvez pas sanc­tionner cela. Nous sommes stressés, donc parfois cela arrive. Si vous parlez à l’ar­bitre ou au juge avec des mots gros­siers, c’est diffé­rent », a réagi le 15e joueur mondial en confé­rence de presse après sa victoire en cinq sets contre Coleman Wong. 

A noter qu’en huitièmes de finale, le Russe affron­tera Felix Auger‐Aliassime, tombeur d’Alexander Zverev. 

Publié le dimanche 31 août 2025 à 11:18

