Andrey Rublev a écopé d’une amende de 3000 dollars pour s’être insulté lui‐même lors du deuxième tour de l’US Open. Une décision qu’il juge anormale.
« Quand je me parle à moi‐même de manière négative, c’est à moi de décider comment je le fais. À mon avis, vous ne pouvez pas sanctionner cela. Nous sommes stressés, donc parfois cela arrive. Si vous parlez à l’arbitre ou au juge avec des mots grossiers, c’est différent », a réagi le 15e joueur mondial en conférence de presse après sa victoire en cinq sets contre Coleman Wong.
A noter qu’en huitièmes de finale, le Russe affrontera Felix Auger‐Aliassime, tombeur d’Alexander Zverev.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 11:18