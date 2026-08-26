Le double mixte était bien évidemment l’une des principales attractions de ce mardi à l’US Open. Avec de nombreuses stars au rendez‐vous, mais également plusieurs spécialistes du double, le spectacle n’a pas déçu. Certains favoris ont d’ailleurs été surpris d’entrée, à l’image de Novak Djokovic et Aryna Sabalenka, éliminés dès le premier tour.
De leur côté, Andrey Rublev et Mirra Andreeva ont connu davantage de réussite puisqu’ils sont parvenus à se qualifier pour les demi‐finales de l’épreuve.
Interrogés sur le court après leur qualification, les deux Russes ont offert une séquence particulièrement amusante dans laquelle la jeune Russe a avoué son « crush » pour Rublev.
« Je ne le lui ai jamais dit, mais j’avais un petit faible pour Andrey. Jouer à ses côtés, c’est un rêve devenu réalité » a déclaré Andreeva.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 08:44