Le double mixte était bien évidem­ment l’une des prin­ci­pales attrac­tions de ce mardi à l’US Open. Avec de nombreuses stars au rendez‐vous, mais égale­ment plusieurs spécia­listes du double, le spec­tacle n’a pas déçu. Certains favoris ont d’ailleurs été surpris d’entrée, à l’image de Novak Djokovic et Aryna Sabalenka, éliminés dès le premier tour.

De leur côté, Andrey Rublev et Mirra Andreeva ont connu davan­tage de réus­site puisqu’ils sont parvenus à se quali­fier pour les demi‐finales de l’épreuve.

Interrogés sur le court après leur quali­fi­ca­tion, les deux Russes ont offert une séquence parti­cu­liè­re­ment amusante dans laquelle la jeune Russe a avoué son « crush » pour Rublev.

— « Mirra, dijiste que Rublev era tu pareja soñada de dobles mixto. ¿Cómo fue la experiencia ? »



​— Mirra Andreeva : « Nunca se lo dije a él, pero solía tener un ‘crush’ con Andrey. Jugar a su lado es un sueño cumplido ».



*Rublo procede a abra­zarla* 😍😍😍 pic.twitter.com/4cpP3NaQaX — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 25, 2026

« Je ne le lui ai jamais dit, mais j’avais un petit faible pour Andrey. Jouer à ses côtés, c’est un rêve devenu réalité » a déclaré Andreeva.