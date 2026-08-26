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Rublev et Andreeva en double mixte, le début d’une belle histoire : « Je ne le lui ai jamais dit, mais j’avais un petit faible pour Andrey »

Par
Antoine Touchard
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Le double mixte était bien évidem­ment l’une des prin­ci­pales attrac­tions de ce mardi à l’US Open. Avec de nombreuses stars au rendez‐vous, mais égale­ment plusieurs spécia­listes du double, le spec­tacle n’a pas déçu. Certains favoris ont d’ailleurs été surpris d’entrée, à l’image de Novak Djokovic et Aryna Sabalenka, éliminés dès le premier tour.

De leur côté, Andrey Rublev et Mirra Andreeva ont connu davan­tage de réus­site puisqu’ils sont parvenus à se quali­fier pour les demi‐finales de l’épreuve.

Interrogés sur le court après leur quali­fi­ca­tion, les deux Russes ont offert une séquence parti­cu­liè­re­ment amusante dans laquelle la jeune Russe a avoué son « crush » pour Rublev.

« Je ne le lui ai jamais dit, mais j’avais un petit faible pour Andrey. Jouer à ses côtés, c’est un rêve devenu réalité » a déclaré Andreeva.

Publié le mercredi 26 août 2026 à 08:44

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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