Ce lundi, Andrey Rublev s’est offert le huitième joueur mondial Matteo Berrettini : 4-6, 6-3, 6-3, 6-3. Le Russe a fait preuve d’autorité sur les points importants et surtout, a fait moins de fautes directes que son adversaire (28 contre 44).

Andrey a expliqué sa victoire en conférence de presse.

« Je me souviens que l’année dernière, il a commencé à très bien jouer. Il frappait la balle fort. Il dictait. L’année dernière au lieu de l’accepter, je me plaignais, j’étais nerveuse. Je pensais qu’il joue si bien, pourquoi je ne peux pas jouer le même. Quand j’ai réalisé qu’au lieu de penser à ces choses, j’ai juste besoin de jouer. C’était déjà quand j’étais deux sets à zéro. Matteo était encore plus confiant, se sentant encore plus mieux, a-t-il expliqué.

Aujourd’hui, il a très bien commencé. Il était agressif. C’est lui qui dictait dans le premier set. Puis, quand j’ai perdu le premier set, je me dis juste de continuer à me battre. S’il va mieux aujourd’hui, il va mieux aujourd’hui. Continuez à me battre sur chaque balle. Au final, j’avais peu de chance. Je l’ai brisé d’une manière ou d’une autre. Je retourne complètement. J’ai commence à mieux jouer. » Et le Russe a gagné.

Il retrouvera son compatriote Daniil Medvedev en quarts de finale ce mercredi.