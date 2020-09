Duel 100 % russe à Flushing Meadows ce mercredi. Les deux meilleurs de tennis russes actuels s’affrontent pour une place en demi-finale. Un duel qui promet entre deux gros cogneurs. Mais surtout entre deux très grands amis, qui se connaissent depuis plus de quinze ans. « Plus jeunes, nous étions deux fous sur le court. On détruisait des raquettes, on se plaignait sans arrêt », se rappelle Andrey Rublev.

« Je me souviens aussi qu’il a toujours été l’un des plus grands combattants que j’ai pu voir de ma vie depuis qu’il a, je ne sais pas, 7 ans. Il pouvait jouer pendant des heures, jusqu’à ce qu’il gagne. Je me souviens que nous avons eu pas mal de batailles quand nous étions enfants », continue Andrey.

Daniil, qui connaît parfaitement son compatriote, a analysé leur différent style de jeu : « Je joue un peu plus en contre-attaque, en essayant de mettre mon adversaire en difficulté, en analysant ce que fait mon adversaire, puis en décidant de la manière dont je vais jouer, explique-t-il. Andrey est différent. Il essaie de dicter son jeu avec le coup droit. Il ne se soucie pas vraiment de ce que fait l’adversaire, il se soucie juste de lui-même. C’est donc une stratégie différente. »

3 confrontations entre les deux Russes sur le circuit pour 3 victoires pour Daniil. Grand favori encore ce mercredi.