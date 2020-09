Malmené dans la première manche par un Berrettini véloce et rapide, plus le match avançait, plus Andrey Rublev prenait la mesure de son adversaire.

Au final, le « lutin » russe s’impose en 4 manches : 3-6, 6-3, 6-3, 6-3. Il s’offre donc un deuxième quart en Grand Chelem après celui réalisé ici en 2017.

Il s’offre aussi un match de « gala » face à son pote Daniil Medvedev, intraitable face à Frances Tiafoe. Débordé dans tous les secteurs du jeu, l’Américain n’a pas pu souffler une minute. Il s’incline lourdement : 4-6, 1-6, 0-6.