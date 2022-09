Andrey Rublev est sorti vain­queur d’une bataille impré­vi­sible face à Denis Shapovalov. Le Russe a fina­le­ment surpassé le Canadien en cinq manches, 6–4, 2–6, 6–7, 6–4, 7–6.

« Voilà le moment, 5–4, 40–15. Quand tu loupes ces balles de match et que tu en as une de plus, que tu perds ton service…tu as l’im­pres­sion d’être si près du but, tu as l’im­pres­sion que c’est déjà fait. Et main­te­nant tu as l’im­pres­sion que le match est de retour. Ce senti­ment était pire à l’in­té­rieur. » a confié Andrey Rublev satis­fait de lui même, d’avoir su rester dans le match malgré ses occa­sions manquées dans le set décisif, pour fina­le­ment s’im­poser au super tie break.

Une victoire qui va lui faire du bien au mental. Il avouait récem­ment avoir du mal à gérer les moments de tensions en fin de match. En 8ème de finale, il sera opposé à Cameron Norrie.