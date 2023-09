Lors de son quart de finale à l’US Open contre Andrey Rublev, disputé dans des condi­tions clima­tiques parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes, Daniil Medvedev a lâché une phrase marquante : « Un joueur va mourir et ils verront ».

Battu et marqué physi­que­ment, Rublev n’est pour­tant pas allé dans le sens de son ami. « Je ne pense pas à ma santé. Je dois me battre. Peu importe si c’est diffi­cile. Je veux dire que ce sport n’est pas facile. Il faut être prêt à tout. En fin de compte, les meilleurs joueurs prouvent qu’ils sont prêts, et c’est pour cela qu’ils sont les meilleurs. La veille, Novak a joué dans les mêmes condi­tions, rien ne s’est passé et il a pu gagner le match contre un très bon joueur (Taylor Fritz, ndlr) », a déclaré le 8e mondial en confé­rence de presse.