Andrey Rublev et Daniil Medvedev se connaissent très bien. Les deux joueurs de nationalité russe, qui vont s’affronter pour une place en demi-finale de l’US Open, se sont souvent affrontés lorsqu’ils étaient juniors. Interrogé sur son futur adversaire après sa grosse performance face à Matteo Berrettini, Rublev a dévoilé quelques anecdotes : « Plus jeunes, nous étions deux fous sur le terrain. On détruisait des raquettes, on se plaignait sans arrêt », a déclaré le 14e mondial en conférence de presse.

« Je me souviens aussi qu’il a toujours été l’un des plus grands combattants que j’ai pu voir de ma vie depuis qu’il a, je ne sais pas, 7 ans. Il pouvait jouer peut-être pendant des heures, jusqu’à ce qu’il gagne. Je me souviens que nous avons eu peu de bataille quand nous étions enfants, mais il a parfois gagné. Je pense même qu’à l’époque ce n’était même pas des vrais tournois. Peut-être que c’était des matchs de club, des matchs du week-end. Mais depuis que nous jouons des matchs officiels (trois depuis 2016), il les a tous remportés. Ce sera donc un match très intéressant. »