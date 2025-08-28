AccueilUS OpenRublev sur son coach, Marat Safin, après sa victoire au 2e tour...
Rublev sur son coach, Marat Safin, après sa victoire au 2e tour : « Tant que je suis prêt à écouter et à travailler, il est prêt à m’aider »

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre l’Américain Tristan Boyer (6−3, 6–3, 5–7, 7–6[4]) au deuxième tour de l’US Open, Andrey Rublev a évoqué sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur, Marat Safin, vain­queur du tournoi en 2000. 

« Je ne pense pas que ce soit impor­tant pour lui. Je pense que c’est impor­tant pour moi de l’avoir à mes côtés. Tant que je suis prêt à écouter et à travailler, il est prêt à m’aider. »

Pour une place en huitièmes de finale, le Russe affron­tera le Hongkongais Coleman Wong (173e mondial).

Publié le jeudi 28 août 2025 à 21:28

