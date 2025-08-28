Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre l’Américain Tristan Boyer (6−3, 6–3, 5–7, 7–6[4]) au deuxième tour de l’US Open, Andrey Rublev a évoqué sa collaboration avec son entraîneur, Marat Safin, vainqueur du tournoi en 2000.
« Je ne pense pas que ce soit important pour lui. Je pense que c’est important pour moi de l’avoir à mes côtés. Tant que je suis prêt à écouter et à travailler, il est prêt à m’aider. »
Pour une place en huitièmes de finale, le Russe affrontera le Hongkongais Coleman Wong (173e mondial).
Publié le jeudi 28 août 2025 à 21:28