Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre l’Américain Tristan Boyer (6−3, 6–3, 5–7, 7–6[4]) au deuxième tour de l’US Open, Andrey Rublev a évoqué sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur, Marat Safin, vain­queur du tournoi en 2000.

« Je ne pense pas que ce soit impor­tant pour lui. Je pense que c’est impor­tant pour moi de l’avoir à mes côtés. Tant que je suis prêt à écouter et à travailler, il est prêt à m’aider. »

Rublev after beating Boyer at U.S. Open



“Having a very special member of your coaching team, Marat Safin, has defi­ni­tely helped you. How impor­tant is it for him to be in your corner ? He’s won this before.”



Andrey : “I don’t think it’s impor­tant for him. I think it’s impor­tant… pic.twitter.com/2yIWrn4vNg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2025

Pour une place en huitièmes de finale, le Russe affron­tera le Hongkongais Coleman Wong (173e mondial).