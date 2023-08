Quelques jours après avoir fait passer un message plein de sarcasme aux orga­ni­sa­teurs concer­nant sa program­ma­tion sur un court annexe malgré son statut de tête de série numéro 4 de l’US Open, Holger Rune en a rajouté une couche lors de son passage en confé­rence de presse ce lundi suite à sa défaite d’en­trée contre l’Espagnol Roberto Carballes Baena.

« Ce n’est pas diffi­cile (de jouer sur un court annexe, le numéro 5 en l’oc­cu­rence, NDLR), mais c’est diffé­rent. On est plus proche des gens. L’atmosphère est agréable. Il n’y a pas de problème sur le terrain. C’est juste que je ne m’at­ten­dais pas à jouer sur ce court. J’ai l’im­pres­sion que c’est normal. Je veux dire qu’au fur et à mesure que l’on progresse dans le clas­se­ment, on a des avan­tages que l’on devrait obtenir en jouant dans de meilleures condi­tions. Je pense que c’est normal et c’est aussi la façon dont l’ATP procède avec tous les joueurs. Mais ils ne l’ont pas fait avec moi ici. C’est évidem­ment déce­vant, mais je ne vais pas blâmer le court pour la défaite. Il (Carballes Baena) a joué très, très soli­de­ment. C’est tout à son honneur. »