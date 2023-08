Battu d’entrée sur le Masters 1000 de Toronto et contraint à l’abandon à Cincinnati à cause de douleurs au niveau du dos, Holger Rune a égale­ment été sorti dès le 1er tour à l’US Open ce mardi par Roberto Carballes Baena.

Si le numéro 4 mondial a de nouveau parlé de sa program­ma­tion sur un court annexe, il a aussi expliqué que déclarer forfait n’avait pas été une option malgré l’in­cer­ti­tude autour de son physique.

« Je n’en­vi­sage jamais de ne pas parti­ciper à un tournoi même si je suis blessé. Bien sûr, je sais que s’il y a un danger, je ne joue pas. Mais je suis le genre de personne qui ne vérifie pas toujours si je suis blessé. Je ne passe pas un scanner à chaque fois que je ressens quelque chose. Je pense que c’est normal, quand on est athlète, de sentir des petites douleurs dans son corps. C’est un aspect qu’il faut apprendre à gérer quand on a mal ou quand on se sent endo­lori ou quoi que ce soit d’autre. Cela fait partie du métier. »