Dans des propos relayés par le Guardian avant le début de l’US Open (24 août au 7 septembre), Holger Rune a répondu à la question suivante : qui est le plus difficile à battre, Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz ?
« J’ai toujours trouvé qu’il était plus confortable de jouer contre Jannik, car il impose davantage son rythme et joue plus souvent les mêmes coups. Avec Carlos, il y a beaucoup plus de variété. Si vous lui donnez une occasion, il va soit vous faire un amorti, soit vous envoyer une balle le long de la ligne, soit faire quelque chose d’autre. C’est imprévisible, ce qui rend les choses plus difficiles. Mais le niveau de Jannik est plus élevé, car Carlos peut parfois rater des balles. Mais je pense que le meilleur niveau de Carlos est légèrement supérieur à celui de Jannik, donc ils sont vraiment à égalité. »
Publié le dimanche 24 août 2025 à 10:52