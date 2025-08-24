Dans des propos relayés par le Guardian avant le début de l’US Open (24 août au 7 septembre), Holger Rune a répondu à la ques­tion suivante : qui est le plus diffi­cile à battre, Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz ?

« J’ai toujours trouvé qu’il était plus confor­table de jouer contre Jannik, car il impose davan­tage son rythme et joue plus souvent les mêmes coups. Avec Carlos, il y a beau­coup plus de variété. Si vous lui donnez une occa­sion, il va soit vous faire un amorti, soit vous envoyer une balle le long de la ligne, soit faire quelque chose d’autre. C’est impré­vi­sible, ce qui rend les choses plus diffi­ciles. Mais le niveau de Jannik est plus élevé, car Carlos peut parfois rater des balles. Mais je pense que le meilleur niveau de Carlos est légè­re­ment supé­rieur à celui de Jannik, donc ils sont vrai­ment à égalité. »