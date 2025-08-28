Dans des propos relayés par le média danois Ekstra Bladet après sa défaite en cinq sets contre Jan‐Lennard Struff dès le deuxième tour de l’US Open (7–6[5], 2–6, 6–3, 4–6, 7–5), Holger Rune a partagé un avis tranché pour la suite du tournoi.

« C’est tout simple­ment diffi­cile de remporter des tour­nois du Grand Chelem. Il y aura proba­ble­ment une nouvelle finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. À part eux, seuls Novak Djokovic ou Alexander Zverev peuvent l’emporter. »