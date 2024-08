Le bilan d’Holger Rune cette année dans les tour­nois du Grand Chelem est presque une catas­trophe pour un joueur qui expli­quait vouloir devenir numéro 1 mondial.

En fait, depuis qu’il a décidé de changer de staff, et cela date fina­le­ment de Bercy 2022, la carrière du Danois a été consti­tuée de montagnes russes que ce soit sur le court comme en dehors.

14ème au clas­se­ment ATP, Holger ne fait plus peur et il se peut que la fin de la saison n’ar­range pas les choses.

Pour expli­quer sa défaite au 1er tour à New York face à Nakashima (2−6, 1–6, 4–6), Holger avance surtout le fait qu’il était blessé au genou et qu’il n’a pas pu surtout servir comme il le fait d’ha­bi­tude. On veut bien le croire.

« C’est 100 pour cent ennuyeux. Que ce soit le jeu, la physique ou autre chose, c’est rageant de sortir dès le premier tour. C’est extrê­me­ment frus­trant, parce que lorsque vous êtes là, ce n’est pas comme si vous pouviez claquer des doigts et que mon genou irait bien. Je dois essayer de mettre ça de côté et de jouer avec ce que j’ai, mais le problème c’est qu’il est diffi­cile de jouer sans premier service à ce niveau »