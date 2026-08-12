Holger Rune soigne son retour. Écarté des courts depuis octobre 2025, le Danois prend son temps afin de revenir à 100 % après sa bles­sure au tendon d’Achille.

Depuis plusieurs semaines, il évoque l’US Open comme l’un de ses objec­tifs pour effec­tuer son retour à la compé­ti­tion. Alors que certaines rumeurs sur les réseaux sociaux l’annonçaient déjà forfait pour le Grand Chelem new‐yorkais, Rune a tenu à mettre les choses au clair sur son compte X.

Le Danois a expliqué qu’il faisait tout son possible pour être prêt à temps et qu’aucune déci­sion défi­ni­tive n’avait encore été prise concer­nant sa parti­ci­pa­tion à l’US Open.

I see conclu­sions on me with­dra­wing from UsOpen. I did not with­draw. I am working super hard everyday and as soon as I am ready, I am ready🦾 I hope it will be UsOpen — Holger Rune (@holgerrune2003) August 11, 2026

« Je vois des conclu­sions disant que je me suis retiré de l’US Open. Je ne me suis pas retiré. Je travaille extrê­me­ment dur chaque jour et dès que je serai prêt, je serai prêt. J’espère que ce sera pour l’US Open »