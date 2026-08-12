Holger Rune soigne son retour. Écarté des courts depuis octobre 2025, le Danois prend son temps afin de revenir à 100 % après sa blessure au tendon d’Achille.
Depuis plusieurs semaines, il évoque l’US Open comme l’un de ses objectifs pour effectuer son retour à la compétition. Alors que certaines rumeurs sur les réseaux sociaux l’annonçaient déjà forfait pour le Grand Chelem new‐yorkais, Rune a tenu à mettre les choses au clair sur son compte X.
Le Danois a expliqué qu’il faisait tout son possible pour être prêt à temps et qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise concernant sa participation à l’US Open.
« Je vois des conclusions disant que je me suis retiré de l’US Open. Je ne me suis pas retiré. Je travaille extrêmement dur chaque jour et dès que je serai prêt, je serai prêt. J’espère que ce sera pour l’US Open »
Publié le mercredi 12 août 2026 à 10:09