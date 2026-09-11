Désireux de se prononcer sur la demi‐finale de l’US Open très attendue aux États‐Unis, entre Frances Tiafoe et Ben Shelton, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a estimé que tout dépendait ou presque du second.
« Je pense que Shelton a toutes ses chances ; tout est entre ses mains. Rien qu’avec son service, son agressivité et sa volonté d’aller vers l’avant. Tiafoe fait la même chose, mais Shelton, à mon avis, a plus de puissance. Tiafoe prend la balle plus tôt et renvoie mieux. Mais je pense simplement que quand on dispose d’une arme aussi redoutable que ce service, que même Alcaraz a parfois eu du mal à gérer, cela fait une énorme différence. C’est donc lui que je considérais comme le favori. Et celui qui, selon moi, pouvait créer la surprise face à Alcaraz et Zverev. J’ai le sentiment que c’est le moment pour lui d’atteindre sa première finale de Grand Chelem. Je pense qu’il va s’imposer en quatre ou cinq sets et qu’il trouvera le moyen d’y arriver. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 14:14