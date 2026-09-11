Désireux de se prononcer sur la demi‐finale de l’US Open très attendue aux États‐Unis, entre Frances Tiafoe et Ben Shelton, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a estimé que tout dépen­dait ou presque du second.

« Je pense que Shelton a toutes ses chances ; tout est entre ses mains. Rien qu’avec son service, son agres­si­vité et sa volonté d’aller vers l’avant. Tiafoe fait la même chose, mais Shelton, à mon avis, a plus de puis­sance. Tiafoe prend la balle plus tôt et renvoie mieux. Mais je pense simple­ment que quand on dispose d’une arme aussi redou­table que ce service, que même Alcaraz a parfois eu du mal à gérer, cela fait une énorme diffé­rence. C’est donc lui que je consi­dé­rais comme le favori. Et celui qui, selon moi, pouvait créer la surprise face à Alcaraz et Zverev. J’ai le senti­ment que c’est le moment pour lui d’atteindre sa première finale de Grand Chelem. Je pense qu’il va s’imposer en quatre ou cinq sets et qu’il trou­vera le moyen d’y arriver. »