« S’ils ne font rien pour alléger le calendrier, nous verrons encore plus de cas de blessures à l’avenir. Je vais personnellement m’accorder quelques pauses et manquer certains tournois », déclarait il y a quelques jours Carlos Alcaraz en guise d’avertissement contre l’ATP.
Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue, notamment du côté de Greg Rusedski, qui a tenu à rappeler au joueur espagnol que s’il s’était blessé, c’était avant tout à cause de la mauvaise gestion de sa programmation.
« Je pense qu’un certain entraîneur du nom de Juan Carlos Ferrero lui disait justement d’arrêter de courir après l’argent à travers ces matchs d’exhibition, de se construire un calendrier adapté, de comprendre comment gérer l’aspect financier. Il semble qu’il ait enfin trouvé la solution. Pourquoi Alcaraz s’est-il blessé ? Il a trop joué. C’est simple. On ne peut pas disputer tous les matchs d’exhibition pendant l’intersaison, s’attendre à être en forme et penser qu’on n’aura pas de problèmes physiques. C’est humainement impossible, quelle que soit la force dont on dispose. Il y a toujours un risque de se blesser. Par exemple, Jannik Sinner a eu ce problème au genou, qui, selon moi, a été causé par une glissade à Wimbledon. Alcaraz, en revanche, a trop joué, ce qui soumet le corps à un stress énorme. Je pense donc qu’il parviendra à trouver le bon équilibre dans le nombre de tournois à disputer et qu’il finira par bien gérer son calendrier. Il doit simplement accepter le fait qu’il ne peut pas participer à chaque exhibition. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 17:49