Commentateur avisé du circuit masculin, l’ancien 4e mondial Greg Rusedski s’est exprimé sur la potentielle participation de Rafael Nadal au prochain US Open (du 31 août au 13 septembre 2020). Si la plupart des observateurs ne sont pas optimistes, pour le Canadien, l’Espagnol ira défendre son titre, d’autant qu’il aura l’opportunité de conserver ses points acquis en 2019.

« Je ne pense pas que la tactique Rafa sera de rater l’US Open. Je pense qu’il ira à New-York et tentera de défendre son bien »

« Il a déjà remporté 19 Grands Chelems, alors imaginez s’il arrive et défend son titre à l’US Open et qu’il en remporte un 20e, il pourrait ensuite battre le record de Federer à Roland-Garros. Donc, je ne pense pas que la tactique Rafa sera de rater l’US Open. Je pense qu’il ira à New-York et tentera de défendre son bien. N’oublions pas que les joueurs veulent jouer au tennis et participer à des compétitions et s’ils pensent que c’est sûr d’un point de vue sanitaire et que tout a été fait correctement, ils vont essayer. De plus, il peut de toute facon reprendre son résultat de l’année précédente, ce qui est formidable. C’est comme un déjeuner gratuit et cela ne se produit généralement jamais au tennis, » a déclaré Greg Rusedski.