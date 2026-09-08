Ancien 4e joueur mondial et actuel coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski est égale­ment podcas­teur à ses heures perdues via sa chaîné, Off court with Greg.

Visiblement impa­tient d’as­sister au choc des quarts de finale à l’US Open entre le tenant du titre, Carlos Alcaraz, et le local, Ben Shelton, le Britannique a exhorté ce dernier à varier son jeu pour l’emporter.

« Shelton est un joueur dange­reux car il possède un service redou­table ; il est capable de vous faire lâcher votre raquette. S’il veut gagner, il va devoir varier son service. Le service est la clé : il faut conserver ses jeux de service. Et ensuite, prendre des risques, surtout sur le deuxième service d’Alcaraz. Il va falloir y aller à fond, monter au filet de temps en temps, l’attirer vers l’avant selon ses condi­tions, le mettre mal à l’aise. Et tout cela commence par gagner faci­le­ment ses jeux de service ; c’est là qu’il faut utiliser le service lifté, le service‐volée, le slice, le service à plat. Il ne faut pas être prévi­sible, car s’il trouve son rythme, Ben sera en diffi­culté, et il devra avoir un pour­cen­tage élevé de premiers services. »