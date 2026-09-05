Greg Rusedski ne manque pas une occasion de commenter l’actualité tennistique dans son podcast Off Court.
Dans son dernier épisode, le Britannique a fait l’éloge d’une joueuse qu’il n’hésite pas à comparer à Rafael Nadal et Jannik Sinner. Il s’agit bien évidemment de l’une des pépites du circuit, Alex Eala.
Selon lui, la jeune Philippine possède de sérieux atouts et toutes les qualités pour se sortir d’un troisième tour compliqué face à Iva Jovic.
« Quand je la regarde jouer, elle me rappelle un peu Rafael Nadal, notamment par l’intensité qu’elle met sur le court. Regardez également le positionnement de son corps. Lorsqu’elle se déplace depuis le fond du court, elle reste toujours à la même hauteur. Cela rappelle un peu Rafael par l’intensité, mais aussi Jannik Sinner par cette position très basse et cette flexion des genoux.C’est donc une combinaison brillante qu’elle possède. Et au niveau de l’état d’esprit, elle est exceptionnelle » a déclaré Rusedski.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 15:10