Greg Rusedski ne manque pas une occa­sion de commenter l’actualité tennis­tique dans son podcast Off Court.

Dans son dernier épisode, le Britannique a fait l’éloge d’une joueuse qu’il n’hésite pas à comparer à Rafael Nadal et Jannik Sinner. Il s’agit bien évidem­ment de l’une des pépites du circuit, Alex Eala.

Selon lui, la jeune Philippine possède de sérieux atouts et toutes les qualités pour se sortir d’un troi­sième tour compliqué face à Iva Jovic.

« Quand je la regarde jouer, elle me rappelle un peu Rafael Nadal, notam­ment par l’intensité qu’elle met sur le court. Regardez égale­ment le posi­tion­ne­ment de son corps. Lorsqu’elle se déplace depuis le fond du court, elle reste toujours à la même hauteur. Cela rappelle un peu Rafael par l’intensité, mais aussi Jannik Sinner par cette posi­tion très basse et cette flexion des genoux.C’est donc une combi­naison brillante qu’elle possède. Et au niveau de l’état d’esprit, elle est excep­tion­nelle » a déclaré Rusedski.