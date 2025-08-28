AccueilUS OpenRuud, après sa défaite au 2e tour contre le 107e mondial :...
US Open

Ruud, après sa défaite au 2e tour contre le 107e mondial : « Honnêtement, je ne joue pas avec beau­coup de confiance ces derniers temps »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

679

Battu en cinq sets par le Belge Raphaël Collignon, 107e joueur mondial, au deuxième tour de l’US Open, Casper Ruud s’est exprimé après sa défaite dans des propos relayés par le New York Post.

« Honnêtement, je ne joue pas avec beau­coup de confiance ces derniers temps. Vais‐je essayer de revenir, de m’en­traîner encore mieux, plus inten­sé­ment ? Oui, bien sûr. Et suis‐je motivé ? Oui, mais en match, je n’ai pas trop de confiance en ce moment. Je commets trop d’er­reurs aux moments cruciaux, surtout en coup droit. Je vais donc rentrer chez moi et travailler dessus, et la seule chose que je peux faire, c’est attendre mon prochain match, qui aura lieu en Laver Cup dans quelques semaines. »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 19:38

Article précédent
Quand Mannarino et l’ar­bitre tentent de « réveiller » un agent de sécu­rité : « Allo ! Pouvez‐vous lui dire d’arrêter ? »
Article suivant
La grosse déci­sion d’Ugo Humbert après sa défaite au premier tour

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.