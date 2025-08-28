Battu en cinq sets par le Belge Raphaël Collignon, 107e joueur mondial, au deuxième tour de l’US Open, Casper Ruud s’est exprimé après sa défaite dans des propos relayés par le New York Post.
« Honnêtement, je ne joue pas avec beaucoup de confiance ces derniers temps. Vais‐je essayer de revenir, de m’entraîner encore mieux, plus intensément ? Oui, bien sûr. Et suis‐je motivé ? Oui, mais en match, je n’ai pas trop de confiance en ce moment. Je commets trop d’erreurs aux moments cruciaux, surtout en coup droit. Je vais donc rentrer chez moi et travailler dessus, et la seule chose que je peux faire, c’est attendre mon prochain match, qui aura lieu en Laver Cup dans quelques semaines. »
