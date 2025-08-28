Battu en cinq sets par le Belge Raphaël Collignon, 107e joueur mondial, au deuxième tour de l’US Open, Casper Ruud s’est exprimé après sa défaite dans des propos relayés par le New York Post.

« Honnêtement, je ne joue pas avec beau­coup de confiance ces derniers temps. Vais‐je essayer de revenir, de m’en­traîner encore mieux, plus inten­sé­ment ? Oui, bien sûr. Et suis‐je motivé ? Oui, mais en match, je n’ai pas trop de confiance en ce moment. Je commets trop d’er­reurs aux moments cruciaux, surtout en coup droit. Je vais donc rentrer chez moi et travailler dessus, et la seule chose que je peux faire, c’est attendre mon prochain match, qui aura lieu en Laver Cup dans quelques semaines. »