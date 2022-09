Longtemps consi­déré comme un joueur de terre battue, Casper Ruud n’en finit plus de progresser sur dur. Titré à San Diego sur surface rapide en 2021, fina­liste à Miami en mars dernier (défaite contre Carlos Alcaraz), le Norvégien se retrouve en demi‐finales de l’US Open où il va affronter Karen Khachanov. Il croit même forte­ment qu’il peut soulever le trophée dimanche, ce qui lui assu­re­rait la place de numéro 1 mondial.

« Je suis honnê­te­ment un peu surpris d’être arrivé en demi‐finales ici, mais je pense que j’ai beau­coup déve­loppé mon jeu sur dur l’année dernière ou les deux dernières années. Je pense que Miami cette année m’a prouvé que je peux battre de bons joueurs et atteindre les derniers tours des grands tour­nois sur dur. J’ai beau­coup pris confiance en moi. Mais je pense que lorsque j’ai grandi en Norvège, je jouais six mois de l’année sur terre battue et six mois de l’année sur dur en indoor à cause du climat, donc ce n’est pas comme si je n’ai­mais pas du tout jouer sur dur ou que je ne savais pas comment le faire. Et le fait que j’ai peut‐être donné la prio­rité à la terre battue ou que je me sens un peu plus à l’aise sur cette surface ne signifie pas que je n’aime pas jouer sur le dur ou que je ne peux pas avoir de bons résul­tats sur dur. Si vous regardez, quelques joueurs qui sont connus pour être des joueurs de terre battue, disons Rafa et Thiem, ils ont tous deux gagné ici, et Rafa l’a gagné quatre fois », a déclaré le joueur de 23 ans en confé­rence de presse.