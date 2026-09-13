Tombeuse d’Aryna Sabalenka en finale de l’US Open, où cette dernière était double tenante du titre, Elena Rybakina a réalisé le tournoi de ses rêves, avec à la clef la place de numéro 1 mondiale et un troisième titre du Grand Chelem.
Et pourtant, la Kazakhstanaise avait dû abandonner contre Iga Swiatek en quarts de finale du WTA 1000 de Cincinnati le 21 août dernier.
« C’est une sensation incroyable. J’ai encore du mal à réaliser ce qui s’est passé. Il y a eu tellement d’accomplissements ces dernières semaines. Je suis super heureuse, très fière de tout le travail accompli. Ce tournoi était un peu plus stressant que les autres parce que je jouais la place de n° 1 et qu’il y a eu cette blessure (à une cheville) survenue une semaine avant de venir. Chaque jour était une sorte de défi, mais j’ai eu l’impression que dans ces situations, j’étais plus calme que lorsque des choses similaires m’étaient arrivées auparavant. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 16:13