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Rybakina, après avoir tout raflé à Sabalenka : « Ce tournoi était un peu plus stres­sant que les autres parce que je jouais la place de numéro 1 et qu’il y a eu cette bles­sure survenue une semaine avant de venir »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeuse d’Aryna Sabalenka en finale de l’US Open, où cette dernière était double tenante du titre, Elena Rybakina a réalisé le tournoi de ses rêves, avec à la clef la place de numéro 1 mondiale et un troi­sième titre du Grand Chelem. 

Et pour­tant, la Kazakhstanaise avait dû aban­donner contre Iga Swiatek en quarts de finale du WTA 1000 de Cincinnati le 21 août dernier. 

« C’est une sensa­tion incroyable. J’ai encore du mal à réaliser ce qui s’est passé. Il y a eu telle­ment d’ac­com­plis­se­ments ces dernières semaines. Je suis super heureuse, très fière de tout le travail accompli. Ce tournoi était un peu plus stres­sant que les autres parce que je jouais la place de n° 1 et qu’il y a eu cette bles­sure (à une cheville) survenue une semaine avant de venir. Chaque jour était une sorte de défi, mais j’ai eu l’im­pres­sion que dans ces situa­tions, j’étais plus calme que lorsque des choses simi­laires m’étaient arri­vées auparavant. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 16:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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