Tombeuse d’Aryna Sabalenka en finale de l’US Open, où cette dernière était double tenante du titre, Elena Rybakina a réalisé le tournoi de ses rêves, avec à la clef la place de numéro 1 mondiale et un troi­sième titre du Grand Chelem.

Et pour­tant, la Kazakhstanaise avait dû aban­donner contre Iga Swiatek en quarts de finale du WTA 1000 de Cincinnati le 21 août dernier.

« C’est une sensa­tion incroyable. J’ai encore du mal à réaliser ce qui s’est passé. Il y a eu telle­ment d’ac­com­plis­se­ments ces dernières semaines. Je suis super heureuse, très fière de tout le travail accompli. Ce tournoi était un peu plus stres­sant que les autres parce que je jouais la place de n° 1 et qu’il y a eu cette bles­sure (à une cheville) survenue une semaine avant de venir. Chaque jour était une sorte de défi, mais j’ai eu l’im­pres­sion que dans ces situa­tions, j’étais plus calme que lorsque des choses simi­laires m’étaient arri­vées auparavant. »