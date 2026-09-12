Déjà assurée de s’emparer de la première place mondiale, Elena Rybakina a assumé son statut de nouvelle patronne du circuit en dominant Aryna Sabalenka en finale de l’US Open (6−4, 5–7, 6–2, en 2h20 de jeu).
Incertaine avant le début du tournoi, où elle n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale, la Kazakhstanaise a expliqué lors de la cérémonie de remise des prix ce que représente pour elle ce troisième titre en Grand Chelem.
Elena Rybakina after beating Aryna Sabalenka in the U.S. Open final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 12, 2026
“It’s tough to find words right now. I didn’t expect anything like this coming to this tournament. I’ve been dealing a bit with an injury. Somehow everything aligned together on my side. I just want to say Aryna… pic.twitter.com/t3jW4mVXnz
« J’ai du mal à trouver les mots pour l’instant. Je ne m’attendais pas du tout à ça en arrivant à ce tournoi. J’ai eu quelques problèmes de blessure. Mais d’une manière ou d’une autre, tout s’est mis en place en ma faveur. Je veux juste dire à Aryna que tu es une grande championne. C’est tellement difficile de jouer contre toi. Tu me pousses à mes limites. J’ai eu des doutes sur le court et j’ai essayé de rattraper toutes les balles possibles. Félicitations pour toutes tes victoires. Félicitations à ton équipe. Vous faites un travail incroyable. Je ne trouve pas les mots pour l’instant, désolée. Je viens ici depuis dix ans et je n’avais jamais réussi. Je n’en étais même pas proche. C’est tout simplement incroyable. Je tombe de plus en plus amoureuse de New York. Ce sont des souvenirs extraordinaires pour moi. Merci à vous tous. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 01:18