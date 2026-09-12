Déjà assurée de s’emparer de la première place mondiale, Elena Rybakina a assumé son statut de nouvelle patronne du circuit en domi­nant Aryna Sabalenka en finale de l’US Open (6−4, 5–7, 6–2, en 2h20 de jeu).

Incertaine avant le début du tournoi, où elle n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale, la Kazakhstanaise a expliqué lors de la céré­monie de remise des prix ce que repré­sente pour elle ce troi­sième titre en Grand Chelem.

Elena Rybakina after beating Aryna Sabalenka in the U.S. Open final



“It’s tough to find words right now. I didn’t expect anything like this coming to this tour­na­ment. I’ve been dealing a bit with an injury. Somehow every­thing aligned toge­ther on my side. I just want to say Aryna… pic.twitter.com/t3jW4mVXnz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 12, 2026

« J’ai du mal à trouver les mots pour l’instant. Je ne m’attendais pas du tout à ça en arri­vant à ce tournoi. J’ai eu quelques problèmes de bles­sure. Mais d’une manière ou d’une autre, tout s’est mis en place en ma faveur. Je veux juste dire à Aryna que tu es une grande cham­pionne. C’est telle­ment diffi­cile de jouer contre toi. Tu me pousses à mes limites. J’ai eu des doutes sur le court et j’ai essayé de rattraper toutes les balles possibles. Félicitations pour toutes tes victoires. Félicitations à ton équipe. Vous faites un travail incroyable. Je ne trouve pas les mots pour l’instant, désolée. Je viens ici depuis dix ans et je n’avais jamais réussi. Je n’en étais même pas proche. C’est tout simple­ment incroyable. Je tombe de plus en plus amou­reuse de New York. Ce sont des souve­nirs extra­or­di­naires pour moi. Merci à vous tous. »