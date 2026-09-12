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Rybakina, après sa victoire en finale contre Sabalenka : « Je ne m’at­ten­dais pas du tout à ça en arri­vant ici »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà assurée de s’emparer de la première place mondiale, Elena Rybakina a assumé son statut de nouvelle patronne du circuit en domi­nant Aryna Sabalenka en finale de l’US Open (6−4, 5–7, 6–2, en 2h20 de jeu). 

Incertaine avant le début du tournoi, où elle n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale, la Kazakhstanaise a expliqué lors de la céré­monie de remise des prix ce que repré­sente pour elle ce troi­sième titre en Grand Chelem. 

« J’ai du mal à trouver les mots pour l’instant. Je ne m’attendais pas du tout à ça en arri­vant à ce tournoi. J’ai eu quelques problèmes de bles­sure. Mais d’une manière ou d’une autre, tout s’est mis en place en ma faveur. Je veux juste dire à Aryna que tu es une grande cham­pionne. C’est telle­ment diffi­cile de jouer contre toi. Tu me pousses à mes limites. J’ai eu des doutes sur le court et j’ai essayé de rattraper toutes les balles possibles. Félicitations pour toutes tes victoires. Félicitations à ton équipe. Vous faites un travail incroyable. Je ne trouve pas les mots pour l’instant, désolée. Je viens ici depuis dix ans et je n’avais jamais réussi. Je n’en étais même pas proche. C’est tout simple­ment incroyable. Je tombe de plus en plus amou­reuse de New York. Ce sont des souve­nirs extra­or­di­naires pour moi. Merci à vous tous. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 01:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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