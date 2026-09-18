Elena Rybakina n’a pas tremblé en finale de l’US Open pour décrocher son deuxième titre du Grand Chelem de la saison, après l’Open d’Australie, et s’emparer par la même occasion de la place de numéro 1 mondiale aux dépens d’Aryna Sabalenka.
Mais une information importante vient d’être révélée. Déjà touchée au tendon d’Achille à Cincinnati, au point que sa participation à l’US Open avait un temps suscité des interrogations, la Kazakhe aurait finalement disputé les derniers matchs du tournoi sous antidouleurs, comme l’a indiqué sa fédération. Une situation qui rappelle, dans un contexte médical différent, Rafael Nadal à Roland‐Garros en 2022, lorsqu’il avait expliqué avoir joué sous infiltrations anesthésiantes.
Rybakina va désormais passer des examens médicaux et observer au moins deux semaines de traitement et de récupération. Conséquence directe : elle manquera la phase finale de la Billie Jean King Cup, organisée du 22 au 27 septembre.
Voici le communiqué de la Fédération kazakhe :
« La numéro 1 mondiale Elena Rybakina, du Kazakhstan, se rendra à Astana et Almaty, où elle organisera des masterclass destinées aux jeunes joueurs. Cette visite dans son pays intervient après son triomphe historique à l’US Open et son accession à la première place mondiale.Durant cette semaine, Rybakina organisera plusieurs séances avec de jeunes joueurs de tennis, partagera son expérience et rencontrera également ses fans. Elle profitera aussi de son séjour pour passer des examens médicaux en raison d’une blessure au tendon d’Achille, contractée lors du WTA 1000 de Cincinnati et qui l’avait contrainte à déclarer forfait avant les quarts de finale.Cette blessure a continué à gêner Rybakina pendant l’US Open 2026. Malgré la douleur, la Kazakhe est néanmoins parvenue à remporter le tournoi, disputant notamment les derniers matchs de la compétition sous antidouleurs.Rybakina avait auparavant remporté Wimbledon en 2022 ainsi que l’Open d’Australie en 2026. Son sacre à l’US Open constitue ainsi son troisième titre du Grand Chelem.Selon son équipe, Rybakina aura désormais besoin d’au moins deux semaines de soins et de récupération. Elle ne pourra donc pas participer à la phase finale de la Billie Jean King Cup en Chine. Sa priorité immédiate sera de soigner sa blessure avant de pouvoir reprendre pleinement l’entraînement.Elena Rybakina a régulièrement souligné sa fierté de représenter le Kazakhstan sur la scène internationale. Son titre à l’US Open et son accession à la place de numéro 1 mondiale constituent ainsi une étape importante dans l’histoire du tennis kazakh. »
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 14:35