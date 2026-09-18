Elena Rybakina n’a pas tremblé en finale de l’US Open pour décro­cher son deuxième titre du Grand Chelem de la saison, après l’Open d’Australie, et s’emparer par la même occa­sion de la place de numéro 1 mondiale aux dépens d’Aryna Sabalenka.

Mais une infor­ma­tion impor­tante vient d’être révélée. Déjà touchée au tendon d’Achille à Cincinnati, au point que sa parti­ci­pa­tion à l’US Open avait un temps suscité des inter­ro­ga­tions, la Kazakhe aurait fina­le­ment disputé les derniers matchs du tournoi sous anti­dou­leurs, comme l’a indiqué sa fédé­ra­tion. Une situa­tion qui rappelle, dans un contexte médical diffé­rent, Rafael Nadal à Roland‐Garros en 2022, lorsqu’il avait expliqué avoir joué sous infil­tra­tions anesthésiantes.

Rybakina va désor­mais passer des examens médi­caux et observer au moins deux semaines de trai­te­ment et de récu­pé­ra­tion. Conséquence directe : elle manquera la phase finale de la Billie Jean King Cup, orga­nisée du 22 au 27 septembre.

Voici le commu­niqué de la Fédération kazakhe :

« La numéro 1 mondiale Elena Rybakina, du Kazakhstan, se rendra à Astana et Almaty, où elle orga­ni­sera des master­class desti­nées aux jeunes joueurs. Cette visite dans son pays inter­vient après son triomphe histo­rique à l’US Open et son acces­sion à la première place mondiale.Durant cette semaine, Rybakina orga­ni­sera plusieurs séances avec de jeunes joueurs de tennis, parta­gera son expé­rience et rencon­trera égale­ment ses fans. Elle profi­tera aussi de son séjour pour passer des examens médi­caux en raison d’une bles­sure au tendon d’Achille, contractée lors du WTA 1000 de Cincinnati et qui l’avait contrainte à déclarer forfait avant les quarts de finale.Cette bles­sure a continué à gêner Rybakina pendant l’US Open 2026. Malgré la douleur, la Kazakhe est néan­moins parvenue à remporter le tournoi, dispu­tant notam­ment les derniers matchs de la compé­ti­tion sous antidouleurs.Rybakina avait aupa­ra­vant remporté Wimbledon en 2022 ainsi que l’Open d’Australie en 2026. Son sacre à l’US Open constitue ainsi son troi­sième titre du Grand Chelem.Selon son équipe, Rybakina aura désor­mais besoin d’au moins deux semaines de soins et de récu­pé­ra­tion. Elle ne pourra donc pas parti­ciper à la phase finale de la Billie Jean King Cup en Chine. Sa prio­rité immé­diate sera de soigner sa bles­sure avant de pouvoir reprendre plei­ne­ment l’entraînement.Elena Rybakina a régu­liè­re­ment souligné sa fierté de repré­senter le Kazakhstan sur la scène inter­na­tio­nale. Son titre à l’US Open et son acces­sion à la place de numéro 1 mondiale consti­tuent ainsi une étape impor­tante dans l’histoire du tennis kazakh. »