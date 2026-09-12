La patronne du circuit se nomme bel et bien Elena Rybakina.
Déjà assurée avant cette finale de s’emparer de la place de numéro 1 mondiale, aux dépends d’Aryna Sabalenka, la Kazakhstanaise a également privé la Biélorusse d’un troisième titre consécutif à l’US Open.
Rybakina a en effet dominé sa rivale en trois sets (6−4, 5–7, 6–2, en 2h20 de jeu) et ainsi remporté à 27 ans son troisième titre en Grand Chelem, le premier à New‐York.
Concrete jungle where dreams are made of.— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
Elena Rybakina is a US Open champion!!! 🏆 pic.twitter.com/1QB8jDNTP6
Déjà battue par Rybakina en finale de l’Open d’Australie en début d’année, Sabalenka termine ainsi la saison sans le moindre titre majeur, une première depuis 2022.
Plus solide, plus calme et plus juste, Elena Rybakina a, une fois n’est pas coutume, fait parler sa froideur sur le court, à l’inverse d’une Aryna Sabalenka plus fébrile et rattrapée par sa frustration.
Impériale dans les moments importants, Rybakina s’empare du trône du tennis mondial de la plus belle des manières.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 00:37