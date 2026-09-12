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Rybakina porte le coup fatal à Sabalenka !

Par
Baptiste Mulatier
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La patronne du circuit se nomme bel et bien Elena Rybakina. 

Déjà assurée avant cette finale de s’emparer de la place de numéro 1 mondiale, aux dépends d’Aryna Sabalenka, la Kazakhstanaise a égale­ment privé la Biélorusse d’un troi­sième titre consé­cutif à l’US Open. 

Rybakina a en effet dominé sa rivale en trois sets (6−4, 5–7, 6–2, en 2h20 de jeu) et ainsi remporté à 27 ans son troi­sième titre en Grand Chelem, le premier à New‐York. 

Déjà battue par Rybakina en finale de l’Open d’Australie en début d’année, Sabalenka termine ainsi la saison sans le moindre titre majeur, une première depuis 2022.

Plus solide, plus calme et plus juste, Elena Rybakina a, une fois n’est pas coutume, fait parler sa froi­deur sur le court, à l’in­verse d’une Aryna Sabalenka plus fébrile et rattrapée par sa frustration. 

Impériale dans les moments impor­tants, Rybakina s’empare du trône du tennis mondial de la plus belle des manières.

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 00:37

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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