La patronne du circuit se nomme bel et bien Elena Rybakina.

Déjà assurée avant cette finale de s’emparer de la place de numéro 1 mondiale, aux dépends d’Aryna Sabalenka, la Kazakhstanaise a égale­ment privé la Biélorusse d’un troi­sième titre consé­cutif à l’US Open.

Rybakina a en effet dominé sa rivale en trois sets (6−4, 5–7, 6–2, en 2h20 de jeu) et ainsi remporté à 27 ans son troi­sième titre en Grand Chelem, le premier à New‐York.

Concrete jungle where dreams are made of.



Elena Rybakina is a US Open cham­pion!!! 🏆 pic.twitter.com/1QB8jDNTP6 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Déjà battue par Rybakina en finale de l’Open d’Australie en début d’année, Sabalenka termine ainsi la saison sans le moindre titre majeur, une première depuis 2022.

Plus solide, plus calme et plus juste, Elena Rybakina a, une fois n’est pas coutume, fait parler sa froi­deur sur le court, à l’in­verse d’une Aryna Sabalenka plus fébrile et rattrapée par sa frustration.

Impériale dans les moments impor­tants, Rybakina s’empare du trône du tennis mondial de la plus belle des manières.