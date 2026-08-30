Les premières images lais­saient présager le pire pour Elena Rybakina et sa parti­ci­pa­tion à l’US Open. En quart de finale au WTA 1000 de Cincinnati, la double cham­pionne en Grand Chelem n’avait d’autre choix que de jeter l’éponge dans le premier set contre Iga Swiatek. La Kazakhe était sortie du court en boîtant.

Visiblement, la gêne physique était moins grave que prévu, la numéro deux mondiale est bien en lice à Flushing Meadows. En confé­rence de presse, la joueuse a apporté des nouvelles rassu­rantes, se disant la première surprise de l’issue posi­tive de sa convalescence.

« Je n’ai pas joué pendant une semaine et nous avons consulté diffé­rents méde­cins. J’ai commencé petit à petit à retourner sur le court et ça n’a pas été facile parce que nous ne savions pas exac­te­ment comment le pied allait réagir. Pendant quelques jours, j’avais même mal en marchant, mais après avoir tout mis en œuvre pour que ça aille mieux, je suis contente de la façon dont les choses évoluent pour l’instant. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Être ici aujourd’hui est une amélio­ra­tion incroyable, à laquelle personne ne s’attendait. On verra donc ce qui va se passer dans les prochains jours. Je veux toujours être sur le court quand je suis sûr à 100 % d’être prêt, et c’est le dernier Grand Chelem de l’année, donc je pense que tout le monde voudrait essayer de concourir ».