Les premières images laissaient présager le pire pour Elena Rybakina et sa participation à l’US Open. En quart de finale au WTA 1000 de Cincinnati, la double championne en Grand Chelem n’avait d’autre choix que de jeter l’éponge dans le premier set contre Iga Swiatek. La Kazakhe était sortie du court en boîtant.
Visiblement, la gêne physique était moins grave que prévu, la numéro deux mondiale est bien en lice à Flushing Meadows. En conférence de presse, la joueuse a apporté des nouvelles rassurantes, se disant la première surprise de l’issue positive de sa convalescence.
« Je n’ai pas joué pendant une semaine et nous avons consulté différents médecins. J’ai commencé petit à petit à retourner sur le court et ça n’a pas été facile parce que nous ne savions pas exactement comment le pied allait réagir. Pendant quelques jours, j’avais même mal en marchant, mais après avoir tout mis en œuvre pour que ça aille mieux, je suis contente de la façon dont les choses évoluent pour l’instant. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Être ici aujourd’hui est une amélioration incroyable, à laquelle personne ne s’attendait. On verra donc ce qui va se passer dans les prochains jours. Je veux toujours être sur le court quand je suis sûr à 100 % d’être prêt, et c’est le dernier Grand Chelem de l’année, donc je pense que tout le monde voudrait essayer de concourir ».
Publié le dimanche 30 août 2026 à 08:58