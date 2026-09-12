Déjà assurée de s’emparer de la première place mondiale lundi, aux dépends d’Aryna Sabalenka, qu’elle va justement affronter en finale de l’US Open, Elena Rybakina a préféré évacuer la pression liée à cet enjeu supplémentaire.
« C’est un match important, c’est une finale, peu importe qui se trouve de l’autre côté. Je ne veux pas me mettre trop de pression, car nous sommes très proches au classement. Même si ça ne se passe pas comme prévu en finale, j’aurai encore d’autres occasions et d’autres tournois jusqu’à la fin de l’année. On se motive mutuellement quand on dispute ce genre de match, et on voit clairement les points sur lesquels il faut encore travailler. Je trouve ça génial de jouer contre quelqu’un qui te pousse à te dépasser. »
Un duel qui s’annonce d’autant plus indécis que les deux joueuses se connaissent parfaitement. Sabalenka, double tenante du titre à Flushing Meadows, mène actuellement 10–7 dans ses confrontations face à Rybakina.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 12:31