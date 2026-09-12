Déjà assurée de s’emparer de la première place mondiale lundi, aux dépends d’Aryna Sabalenka, qu’elle va juste­ment affronter en finale de l’US Open, Elena Rybakina a préféré évacuer la pres­sion liée à cet enjeu supplémentaire.

« C’est un match impor­tant, c’est une finale, peu importe qui se trouve de l’autre côté. Je ne veux pas me mettre trop de pres­sion, car nous sommes très proches au clas­se­ment. Même si ça ne se passe pas comme prévu en finale, j’aurai encore d’autres occa­sions et d’autres tour­nois jusqu’à la fin de l’année. On se motive mutuel­le­ment quand on dispute ce genre de match, et on voit clai­re­ment les points sur lesquels il faut encore travailler. Je trouve ça génial de jouer contre quel­qu’un qui te pousse à te dépasser. »

Un duel qui s’an­nonce d’au­tant plus indécis que les deux joueuses se connaissent parfai­te­ment. Sabalenka, double tenante du titre à Flushing Meadows, mène actuel­le­ment 10–7 dans ses confron­ta­tions face à Rybakina.