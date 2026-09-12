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Rybakina toujours aussi froide avant de retrouver Sabalenka en finale : « Peu importe qui se trouve de l’autre côté »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà assurée de s’emparer de la première place mondiale lundi, aux dépends d’Aryna Sabalenka, qu’elle va juste­ment affronter en finale de l’US Open, Elena Rybakina a préféré évacuer la pres­sion liée à cet enjeu supplémentaire.

« C’est un match impor­tant, c’est une finale, peu importe qui se trouve de l’autre côté. Je ne veux pas me mettre trop de pres­sion, car nous sommes très proches au clas­se­ment. Même si ça ne se passe pas comme prévu en finale, j’aurai encore d’autres occa­sions et d’autres tour­nois jusqu’à la fin de l’année. On se motive mutuel­le­ment quand on dispute ce genre de match, et on voit clai­re­ment les points sur lesquels il faut encore travailler. Je trouve ça génial de jouer contre quel­qu’un qui te pousse à te dépasser. »

Un duel qui s’an­nonce d’au­tant plus indécis que les deux joueuses se connaissent parfai­te­ment. Sabalenka, double tenante du titre à Flushing Meadows, mène actuel­le­ment 10–7 dans ses confron­ta­tions face à Rybakina.

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 12:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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