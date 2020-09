Toujours en quête d’un 24e titre du Grand Chelem en simple, ce qui lui permettrait de rejoindre Margaret Court au palmarès, Serena Williams s’est qualifiée pour les huitièmes de finale à Flushing Meadows après une victoire renversante face à sa compatriote Sloane Stephens. Interrogée sur la pression constante qu’elle subie, Serena a eu une réponse assez étonnante même si on peut également la comprendre.

« Il y a des jours plus difficiles que d’autres. Porter le nom « Serena » sur le dos tous les matins se révèle c’est comme avoir une cible dans le dos, il faut faire face à de nouvelles conférences de presse, accepter le stress. Mais bon, comme Billie Jean King l’a dit à l’époque, la pression est un privilège, donc je ne voudrais pas que ce soit autrement. J’essaie de penser à la chance que j’ai d’avoir ce statut et, honnêtement, d’être Serena. Je me sens un peu bizarre de dire ça. »