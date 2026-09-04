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Sabalenka à l’ar­bitre pendant son match : « Quelqu’un est en train de fumer de l’herbe. Vous pouvez faire quelque chose ? Parce que l’odeur est vrai­ment très forte »

Par
Thomas S
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L’organisation de l’US Open va peut‐être devoir faire quelque chose tant le problème est récurrent. 

Aryna Sabalenka n’est pas la première, et sûre­ment pas la dernière, à se plaindre de l’odeur de mari­juana dans les tribunes du Grand Chelem new‐yorkais, où la consom­ma­tion de cette substance inter­dite en France est autorisée. 

Lors de son match du troi­sième tour ce vendredi, la numéro 1 mondiale a été obligée d’in­ter­peller l’ar­bitre de chaise à cause de l’odeur beau­coup trop forte. 

« Quelqu’un est en train de fumer de l’herbe. Vous pouvez faire quelque chose ? Parce que l’odeur est vrai­ment très forte », a lâché la Biélorusse à l’of­fi­ciel avant de servir. 

Un petit évène­ment sans consé­quence puis­qu’elle s’est tran­quille­ment imposée en deux sets et 1h30 de jeu.

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 20:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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