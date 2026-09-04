L’organisation de l’US Open va peut‐être devoir faire quelque chose tant le problème est récurrent.
Aryna Sabalenka n’est pas la première, et sûrement pas la dernière, à se plaindre de l’odeur de marijuana dans les tribunes du Grand Chelem new‐yorkais, où la consommation de cette substance interdite en France est autorisée.
Lors de son match du troisième tour ce vendredi, la numéro 1 mondiale a été obligée d’interpeller l’arbitre de chaise à cause de l’odeur beaucoup trop forte.
🚨 En plein match, la n°1 mondiale Aryna Sabalenka interpelle l’arbitre de chaise à cause de l’odeur provenant des tribunes :— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 4, 2026
🗣️ « Quelqu’un fume de la weed. Vous pouvez faire quelque chose ? L’odeur est vraiment très forte. » 😬 pic.twitter.com/n7Uo2gpSWX
« Quelqu’un est en train de fumer de l’herbe. Vous pouvez faire quelque chose ? Parce que l’odeur est vraiment très forte », a lâché la Biélorusse à l’officiel avant de servir.
Un petit évènement sans conséquence puisqu’elle s’est tranquillement imposée en deux sets et 1h30 de jeu.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 20:40