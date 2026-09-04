L’organisation de l’US Open va peut‐être devoir faire quelque chose tant le problème est récurrent.

Aryna Sabalenka n’est pas la première, et sûre­ment pas la dernière, à se plaindre de l’odeur de mari­juana dans les tribunes du Grand Chelem new‐yorkais, où la consom­ma­tion de cette substance inter­dite en France est autorisée.

Lors de son match du troi­sième tour ce vendredi, la numéro 1 mondiale a été obligée d’in­ter­peller l’ar­bitre de chaise à cause de l’odeur beau­coup trop forte.

🚨 En plein match, la n°1 mondiale Aryna Sabalenka inter­pelle l’arbitre de chaise à cause de l’odeur prove­nant des tribunes :



🗣️ « Quelqu’un fume de la weed. Vous pouvez faire quelque chose ? L’odeur est vrai­ment très forte. » 😬 pic.twitter.com/n7Uo2gpSWX — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 4, 2026

« Quelqu’un est en train de fumer de l’herbe. Vous pouvez faire quelque chose ? Parce que l’odeur est vrai­ment très forte », a lâché la Biélorusse à l’of­fi­ciel avant de servir.

Un petit évène­ment sans consé­quence puis­qu’elle s’est tran­quille­ment imposée en deux sets et 1h30 de jeu.