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Sabalenka à un jour­na­liste après sa défaite en finale contre Rybakina : « Vous réflé­chissez trop »

Par
Baptiste Mulatier
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Incapable de contenir sa frus­tra­tion après sa défaite contre Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a néan­moins fait le « job » lors de la céré­monie de remise des prix et en confé­rence de presse, où sa décep­tion était toujours percep­tible. Extrait relayé par L’Equipe :

Avec le fait de jouer beau­coup de finales, est‐ce que cela ne commence pas à devenir plus diffi­cile quand vous vous dites : « Oh non, j’ai déjà perdu des finales avant, ça va faire mal »…
Vous réflé­chissez trop. J’étais juste sur le court à me battre, en essayant de faire de mon mieux avec ce que j’avais aujourd’hui. Ce n’était pas suffisant.

Pour la première fois depuis 2022, la Biélorusse boucle une saison sans titre en Grand Chelem. Elle a même désor­mais un ratio négatif dans les finales majeures avec 4 victoires et 5 défaites. 

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 18:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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