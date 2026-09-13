Incapable de contenir sa frus­tra­tion après sa défaite contre Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a néan­moins fait le « job » lors de la céré­monie de remise des prix et en confé­rence de presse, où sa décep­tion était toujours percep­tible. Extrait relayé par L’Equipe :

Avec le fait de jouer beau­coup de finales, est‐ce que cela ne commence pas à devenir plus diffi­cile quand vous vous dites : « Oh non, j’ai déjà perdu des finales avant, ça va faire mal »…

Vous réflé­chissez trop. J’étais juste sur le court à me battre, en essayant de faire de mon mieux avec ce que j’avais aujourd’hui. Ce n’était pas suffisant.

Pour la première fois depuis 2022, la Biélorusse boucle une saison sans titre en Grand Chelem. Elle a même désor­mais un ratio négatif dans les finales majeures avec 4 victoires et 5 défaites.