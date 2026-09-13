Incapable de contenir sa frustration après sa défaite contre Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a néanmoins fait le « job » lors de la cérémonie de remise des prix et en conférence de presse, où sa déception était toujours perceptible. Extrait relayé par L’Equipe :
Avec le fait de jouer beaucoup de finales, est‐ce que cela ne commence pas à devenir plus difficile quand vous vous dites : « Oh non, j’ai déjà perdu des finales avant, ça va faire mal »…
Vous réfléchissez trop. J’étais juste sur le court à me battre, en essayant de faire de mon mieux avec ce que j’avais aujourd’hui. Ce n’était pas suffisant.
Pour la première fois depuis 2022, la Biélorusse boucle une saison sans titre en Grand Chelem. Elle a même désormais un ratio négatif dans les finales majeures avec 4 victoires et 5 défaites.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 18:10