Tombeuse en deux sets d’Elise Mertens (6−2, 6–4), Aryna Sabalenka s’est quali­fiée avec séré­nité pour les quarts de finale de l’US Open où elle affron­tera Qinwen Zheng.

Elle a assuré se sentir « plus forte menta­le­ment » lors de sa confé­rence de presse avant de glisser quelques conseils en matière de santé mentale.

Question : « Vous venez de dire que vous êtes plus forte menta­le­ment. Si vous deviez donner une astuce que vous avez apprise grâce à tout le travail que vous avez fait sur votre esprit, quelle serait‐elle ? »

« C’est une bonne ques­tion. Je ne peux pas trouver de réponse pour le moment mais je dirais sans aucun doute que la chose la plus impor­tante pour rester en bonne santé mentale est d’être entouré des bonnes personnes. Quand vous sentez tout le soutien, quand vous sentez que vos arrières sont couverts, c’est la chose la plus impor­tante. Vous savez que, quoi qu’il arrive dans votre vie, vous avez des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous épauler et qui vont être là avec vous. Je pense que c’est le plus impor­tant. Un autre truc, c’est d’es­sayer d’ap­pré­cier. Profitez du voyage. Vous travaillez dur sur le terrain. Vous vous battez pour cela, mais ensuite vous avez – comme lors des grands tour­nois, vous avez un jour de repos. Il faut donc profiter de cette journée. Il faut se déta­cher complè­te­ment du tennis. Vous aimez votre séance d’en­traî­ne­ment, mais après cela, allez dîner, profitez de votre temps libre, vous savez, et essayez de ne pas penser. »