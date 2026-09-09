Accueil US Open

Sabalenka annonce la couleur avant les demi‐finales : « Je serais ravie de perdre ma place de numéro 1 mondiale et de remporter l’US Open une troi­sième fois de suite »

Par
Thomas S
-
158
Tennis - Us open 2026 - ITF - New York -

Qualifiée dans la douleur pour les demi‐finales de l’US Open après une victoire à l’ar­ra­chée contre Linda Nosokva, Aryna Sabalenka n’est plus qu’à deux victoires d’un troi­sième sacre d’af­filée à l’US Open. 

Elle pour­rait égale­ment perdre sa place de numéro 1 mondiale, qu’elle possède depuis près de deux ans, en cas de victoire d’Elena Rybakina contre Qinwen Zheng ce mercredi. Un trône qu’elle échan­ge­rait volon­tiers contre un troi­sième sacre d’af­filée à New‐York. 

« Je serais ravi de perdre ma place de numéro un mondial et de remporter l’US Open, enchaî­nant ainsi un troi­sième titre consé­cutif. Ce serait formi­dable. Je suis très heureux de m’être mis en posi­tion d’avoir l’op­por­tu­nité de gagner trois titres d’af­filée, même si j’en suis encore loin. Ce que j’ai appris en Australie, c’est qu’il est très impor­tant de faire taire tout le bruit ambiant et de ne pas y penser constam­ment. Il n’y a rien de mal à y penser, tant qu’on reste concentré sur soi‐même et prêt à se battre. »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥