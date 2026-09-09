Qualifiée dans la douleur pour les demi‐finales de l’US Open après une victoire à l’arrachée contre Linda Nosokva, Aryna Sabalenka n’est plus qu’à deux victoires d’un troisième sacre d’affilée à l’US Open.
Elle pourrait également perdre sa place de numéro 1 mondiale, qu’elle possède depuis près de deux ans, en cas de victoire d’Elena Rybakina contre Qinwen Zheng ce mercredi. Un trône qu’elle échangerait volontiers contre un troisième sacre d’affilée à New‐York.
« Je serais ravi de perdre ma place de numéro un mondial et de remporter l’US Open, enchaînant ainsi un troisième titre consécutif. Ce serait formidable. Je suis très heureux de m’être mis en position d’avoir l’opportunité de gagner trois titres d’affilée, même si j’en suis encore loin. Ce que j’ai appris en Australie, c’est qu’il est très important de faire taire tout le bruit ambiant et de ne pas y penser constamment. Il n’y a rien de mal à y penser, tant qu’on reste concentré sur soi‐même et prêt à se battre. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 16:16