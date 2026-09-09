Qualifiée dans la douleur pour les demi‐finales de l’US Open après une victoire à l’ar­ra­chée contre Linda Nosokva, Aryna Sabalenka n’est plus qu’à deux victoires d’un troi­sième sacre d’af­filée à l’US Open.

Elle pour­rait égale­ment perdre sa place de numéro 1 mondiale, qu’elle possède depuis près de deux ans, en cas de victoire d’Elena Rybakina contre Qinwen Zheng ce mercredi. Un trône qu’elle échan­ge­rait volon­tiers contre un troi­sième sacre d’af­filée à New‐York.

« Je serais ravi de perdre ma place de numéro un mondial et de remporter l’US Open, enchaî­nant ainsi un troi­sième titre consé­cutif. Ce serait formi­dable. Je suis très heureux de m’être mis en posi­tion d’avoir l’op­por­tu­nité de gagner trois titres d’af­filée, même si j’en suis encore loin. Ce que j’ai appris en Australie, c’est qu’il est très impor­tant de faire taire tout le bruit ambiant et de ne pas y penser constam­ment. Il n’y a rien de mal à y penser, tant qu’on reste concentré sur soi‐même et prêt à se battre. »