Tombeuse d’Amanda Anisimova en finale de l’US Open (6−3, 7–6[3]), Aryna Sabalenka a remporté l’US Open pour la deuxième année consécutive et décroché un quatrième titre en Grand Chelem.
Un soulagement après ses finales perdues cette saison à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros.
« En me levant, j’ai reçu une vidéo des enfants de l’école de tennis où j’ai fait mes débuts. Ils m’encourageaient. J’ai versé quelques larmes ce matin. C’est à ce moment‐là que j’ai réalisé que je ne pouvais pas les décevoir. Je dois leur transmettre des ondes positives », a raconté la numéro 1 mondiale lors de l’interview sur le court.
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 07:46