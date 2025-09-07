AccueilUS OpenSabalenka, après avoir défendu son titre : "En me levant le matin...
US Open

Sabalenka, après avoir défendu son titre : « En me levant le matin de cette finale, j’ai versé quelques larmes car j’ai reçu une vidéo des enfants de l’école de tennis où j’ai fait mes débuts »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

3377

Tombeuse d’Amanda Anisimova en finale de l’US Open (6−3, 7–6[3]), Aryna Sabalenka a remporté l’US Open pour la deuxième année consé­cu­tive et décroché un quatrième titre en Grand Chelem. 

Un soula­ge­ment après ses finales perdues cette saison à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros. 

« En me levant, j’ai reçu une vidéo des enfants de l’école de tennis où j’ai fait mes débuts. Ils m’en­cou­ra­geaient. J’ai versé quelques larmes ce matin. C’est à ce moment‐là que j’ai réalisé que je ne pouvais pas les déce­voir. Je dois leur trans­mettre des ondes posi­tives », a raconté la numéro 1 mondiale lors de l’in­ter­view sur le court. 

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 07:46

Article précédent
A l’ex­pé­rience, Sabalenka domine une Anisimova toujours trop tendre et imprécise.
Article suivant
Alcaraz sur Sinner, qu’il va retrouver en finale : « Ce n’était un secret pour personne, il a beau­coup parlé du fait qu’il devait s’amé­liorer dans ce domaine »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.