Tombeuse d’Amanda Anisimova en finale de l’US Open (6−3, 7–6[3]), Aryna Sabalenka a remporté l’US Open pour la deuxième année consé­cu­tive et décroché un quatrième titre en Grand Chelem.

Un soula­ge­ment après ses finales perdues cette saison à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros.

Aryna Sabalenka thanked the kids at her child­hood tennis school after winning the U.S. Open



“This morning I received a video from the tennis school where I started from the kids. They were chee­ring me on. I was crying a little bit this morning. That was the moment where I… pic.twitter.com/1pJ6rJVAmO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2025

« En me levant, j’ai reçu une vidéo des enfants de l’école de tennis où j’ai fait mes débuts. Ils m’en­cou­ra­geaient. J’ai versé quelques larmes ce matin. C’est à ce moment‐là que j’ai réalisé que je ne pouvais pas les déce­voir. Je dois leur trans­mettre des ondes posi­tives », a raconté la numéro 1 mondiale lors de l’in­ter­view sur le court.