Très frus­trée après sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina (6−4, 5–7, 6–2), qui était déjà assurée de lui ravir la place de numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka a gardé le sourire malgré une immense déception.

Aryna Sabalenka emotional in her speech after her loss to Elena Rybakina in the U.S. Open final



“That’s the last thing I want to do right now is give a speech, but I’ll try my very best.”



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“Obviously I’m disap­pointed but I want to congra­tu­late Elena on an incre­dible year… pic.twitter.com/CRzzFlbsNr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 12, 2026

« La dernière chose dont j’ai envie en ce moment, c’est de faire un discours, mais je vais faire de mon mieux… Évidemment, je suis déçue, mais je tiens à féli­citer Elena pour cette année incroyable et ces résul­tats excep­tion­nels. C’est ample­ment mérité. Profites‐en bien. Amuse‐toi bien ce soir, demain et jusqu’à la fin de la saison, pour que je puisse remporter quelques titres. Merci », a déclaré la Biélorusse, qui n’aura donc remporté aucun titre du Grand Chelem en 2026.