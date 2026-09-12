Très frustrée après sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina (6−4, 5–7, 6–2), qui était déjà assurée de lui ravir la place de numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka a gardé le sourire malgré une immense déception.
Aryna Sabalenka emotional in her speech after her loss to Elena Rybakina in the U.S. Open final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 12, 2026
“That’s the last thing I want to do right now is give a speech, but I’ll try my very best.”
💔💔💔
“Obviously I’m disappointed but I want to congratulate Elena on an incredible year… pic.twitter.com/CRzzFlbsNr
« La dernière chose dont j’ai envie en ce moment, c’est de faire un discours, mais je vais faire de mon mieux… Évidemment, je suis déçue, mais je tiens à féliciter Elena pour cette année incroyable et ces résultats exceptionnels. C’est amplement mérité. Profites‐en bien. Amuse‐toi bien ce soir, demain et jusqu’à la fin de la saison, pour que je puisse remporter quelques titres. Merci », a déclaré la Biélorusse, qui n’aura donc remporté aucun titre du Grand Chelem en 2026.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 01:09