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Sabalenka, après avoir été battue en finale par Rybakina : « La dernière chose dont j’ai envie en ce moment, c’est de faire un discours »

Par
Baptiste Mulatier
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Très frus­trée après sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina (6−4, 5–7, 6–2), qui était déjà assurée de lui ravir la place de numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka a gardé le sourire malgré une immense déception. 

« La dernière chose dont j’ai envie en ce moment, c’est de faire un discours, mais je vais faire de mon mieux… Évidemment, je suis déçue, mais je tiens à féli­citer Elena pour cette année incroyable et ces résul­tats excep­tion­nels. C’est ample­ment mérité. Profites‐en bien. Amuse‐toi bien ce soir, demain et jusqu’à la fin de la saison, pour que je puisse remporter quelques titres. Merci », a déclaré la Biélorusse, qui n’aura donc remporté aucun titre du Grand Chelem en 2026. 

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 01:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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