Forcément déçue lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale de l’US Open ce samedi face à Cori Gauff, Aryna Sabalenka, malgré sa nouvelle place de numéro une mondiale, a déclaré qu’elle avait besoin de boire un petit coup. Et pas un verre d’eau…

« C’est proba­ble­ment pour cela (la place de numéro une mondiale) que je ne suis pas très déprimée en ce moment. Je vais l’être, c’est sûr. Je vais certai­ne­ment aller boire un verre ce soir (sourire) si je peux me permettre de dire cela. Oui, nous sommes des athlètes, mais parfois nous buvons, mais pas beau­coup (sourire). Mais devenir numéro une mondiale, c’est un progrès énorme, une réus­site, en fait. Je suis vrai­ment fière de moi, car toutes ces années de travail acharné m’ont permis de devenir numéro 1 mondiale. Mais pour moi, il s’agit surtout de terminer l’année en tant que numéro une mondiale, et non pas de devenir numéro une mondialz et d’être deuxième la semaine suivante. C’est bien de pouvoir dire que j’ai été numéro 1 mondiale, mais j’ai­me­rais vrai­ment terminer l’année en tant que numéro 1 mondiale. C’est pour­quoi je reste posi­tive et motivée. »