Alors qu’elle entre­tient une vraie rela­tion de proxi­mité et d’amitié avec Novak Djokovic depuis plusieurs mois voire plusieurs années, Aryna Sabalenka n’a pas cité le Serbe parmi ses cinq joueurs préférés de l’his­toire, lors d’une récente émis­sion (voir vidéo ci‐dessous).

No one is obli­gated to have Novak as their favo­rite player but Despite every­thing Djokovic has done for her from all his advice and posi­tive inter­ac­tions with her, she still doesn’t view him even in her top 5. Very disap­pointed and shocked pic.twitter.com/vrAu1dkiGd — Nicolas Ally (@nick_ally1986) August 28, 2025

Un oubli très étrange que les fans de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem ont forcé­ment très mal pris après toutes les inter­ac­tions et autres vidéos entre les deux champions.

Par ailleurs, voici le Top 5 des joueurs préférés de la Biélorusse et numéro 1 mondiale :

1 – Roger Federer

2 – Rafael Nadal

3 – Serena Williams

4 – Steffi Graf

5 – Andre Agassi