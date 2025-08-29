AccueilUS OpenSabalenka dévoile le Top 5 de ses joueurs préférés, Djokovic, absent, appréciera...
US Open

Sabalenka dévoile le Top 5 de ses joueurs préférés, Djokovic, absent, appréciera…

Thomas S
Par Thomas S

-

3692

Alors qu’elle entre­tient une vraie rela­tion de proxi­mité et d’amitié avec Novak Djokovic depuis plusieurs mois voire plusieurs années, Aryna Sabalenka n’a pas cité le Serbe parmi ses cinq joueurs préférés de l’his­toire, lors d’une récente émis­sion (voir vidéo ci‐dessous). 

Un oubli très étrange que les fans de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem ont forcé­ment très mal pris après toutes les inter­ac­tions et autres vidéos entre les deux champions.

Par ailleurs, voici le Top 5 des joueurs préférés de la Biélorusse et numéro 1 mondiale :

1 – Roger Federer
2 – Rafael Nadal
3 – Serena Williams
4 – Steffi Graf
5 – Andre Agassi

Publié le vendredi 29 août 2025 à 13:50

