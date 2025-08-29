Alors qu’elle entretient une vraie relation de proximité et d’amitié avec Novak Djokovic depuis plusieurs mois voire plusieurs années, Aryna Sabalenka n’a pas cité le Serbe parmi ses cinq joueurs préférés de l’histoire, lors d’une récente émission (voir vidéo ci‐dessous).
No one is obligated to have Novak as their favorite player but Despite everything Djokovic has done for her from all his advice and positive interactions with her, she still doesn’t view him even in her top 5. Very disappointed and shocked pic.twitter.com/vrAu1dkiGd— Nicolas Ally (@nick_ally1986) August 28, 2025
Un oubli très étrange que les fans de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem ont forcément très mal pris après toutes les interactions et autres vidéos entre les deux champions.
Par ailleurs, voici le Top 5 des joueurs préférés de la Biélorusse et numéro 1 mondiale :
1 – Roger Federer
2 – Rafael Nadal
3 – Serena Williams
4 – Steffi Graf
5 – Andre Agassi
Publié le vendredi 29 août 2025 à 13:50