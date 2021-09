Qualifiée pour sa deuxième demi‐finale de suite en Grand Chelem, après Wimbledon en juillet dernier, où elle sera opposée à la jeune Fernandez, Aryna Sabalenka est désor­mais, sur le papier, la favo­rite pour remporter le titre sur cet US Open 2021.

Une magni­fique oppor­tu­nité pour la 2e joueuse mondiale qui devra en revanche maitriser ses nerfs, ce qui n’est pas chose aisée, même si…

« Quand quelque chose ne fonc­tionne pas bien, ce que j’ai amélioré, c’est que j’es­saie de trouver autre chose pour gagner le match. C’est aussi une énorme amélio­ra­tion que j’ai faite. Je suis vrai­ment contente de ne pas me concen­trer sur le problème. Pendant le match, je ne suis pas vrai­ment concentré sur le problème. Je me concentre sur ce que je dois faire pour gagner ce match. Je ne panique pas vrai­ment, je ne stresse pas. J’essaie juste de rester intel­li­gente et profes­sion­nelle. Je pense que c’est ce qui m’a aidé aujourd’hui à gagner ce match. »