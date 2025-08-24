En confé­rence de presse, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a évoqué la possi­bi­lité de conserver son titre à l’US Open, qui commence ce dimanche 24 septembre.

« Il y a eu 10 cham­pionnes diffé­rentes en 11 ans ? Je n’avais jamais vrai­ment remarqué ça… wow ! Ça montre à quel point le tennis féminin est impré­vi­sible. Est‐ce qu’on devrait changer ça ? Peut‐être (sourire). En tout cas, j’aimerais bien le faire. J’espère pouvoir défendre mon titre avec succès et marquer un peu l’histoire ici. Dans un monde idéal, je termi­ne­rais la saison avec un Grand Chelem et la place de n°1 mondiale. Mais si je n’y arrive pas, je penserai quand même que cette saison a été incroyable. Toutes les leçons que j’ai apprises ne feront que me renforcer pour l’année prochaine. Je vais travailler encore plus dur pendant l’intersaison pour faire de 2026 une année pleine de succès. »