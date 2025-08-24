En conférence de presse, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a évoqué la possibilité de conserver son titre à l’US Open, qui commence ce dimanche 24 septembre.
Championne en 2024, Aryna Sabalenka s'est exprimée avant l'#USOpen
« Il y a eu 10 championnes différentes en 11 ans ? Je n’avais jamais vraiment remarqué ça… wow ! Ça montre à quel point le tennis féminin est imprévisible. Est‐ce qu’on devrait changer ça ? Peut‐être (sourire). En tout cas, j’aimerais bien le faire. J’espère pouvoir défendre mon titre avec succès et marquer un peu l’histoire ici. Dans un monde idéal, je terminerais la saison avec un Grand Chelem et la place de n°1 mondiale. Mais si je n’y arrive pas, je penserai quand même que cette saison a été incroyable. Toutes les leçons que j’ai apprises ne feront que me renforcer pour l’année prochaine. Je vais travailler encore plus dur pendant l’intersaison pour faire de 2026 une année pleine de succès. »
Publié le dimanche 24 août 2025 à 13:48