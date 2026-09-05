De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en huitièmes de finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a forcé­ment été inter­rogée sur le moment où elle a inter­rompu la rencontre afin de demander si l’ar­bitre pouvait faire quelque chose contre la forte odeur de cannabis qui régnait sur le court.

Mais de bonne humeur après sa victoire, la double tenante du titre a préféré en rire. Extraits.

Journaliste : « À quel point l’am­biance est‐elle « planante » ici par rapport aux autres tour­nois du Grand Chelem ?

Sabalenka : Planante ? Le niveau ? Maintenant, je n’en­tends plus que des histoires d’herbe. S’ils conti­nuent à fumer, je risque de planer moi aussi. Je me suis dit : ‘Les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez fumer, peu importe. Vous pouvez vous détendre autant que vous voulez. Mais s’il vous plaît, ne le faites pas près des courts de tennis. C’est un peu diffi­cile de gérer cette odeur quand on essaie de donner le meilleur de soi‐même’.

Journaliste : C’était la première fois que tu sentais ça en jouant ici ?

Sabalenka : À ce point‐là ? Oui. Surtout qu’il y avait un peu de vent. Je ne sais pas si ça venait du public ou de l’extérieur, parce que le vent le fait entrer dans le stade. J’espère juste qu’ils feront un peu plus atten­tion à ce genre de choses. »