De passage en conférence de presse après sa qualification en huitièmes de finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a forcément été interrogée sur le moment où elle a interrompu la rencontre afin de demander si l’arbitre pouvait faire quelque chose contre la forte odeur de cannabis qui régnait sur le court.
Mais de bonne humeur après sa victoire, la double tenante du titre a préféré en rire. Extraits.
Journaliste : « À quel point l’ambiance est‐elle « planante » ici par rapport aux autres tournois du Grand Chelem ?
Sabalenka : Planante ? Le niveau ? Maintenant, je n’entends plus que des histoires d’herbe. S’ils continuent à fumer, je risque de planer moi aussi. Je me suis dit : ‘Les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez fumer, peu importe. Vous pouvez vous détendre autant que vous voulez. Mais s’il vous plaît, ne le faites pas près des courts de tennis. C’est un peu difficile de gérer cette odeur quand on essaie de donner le meilleur de soi‐même’.
Journaliste : C’était la première fois que tu sentais ça en jouant ici ?
Sabalenka : À ce point‐là ? Oui. Surtout qu’il y avait un peu de vent. Je ne sais pas si ça venait du public ou de l’extérieur, parce que le vent le fait entrer dans le stade. J’espère juste qu’ils feront un peu plus attention à ce genre de choses. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 08:41