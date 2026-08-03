L’US Open n’en finit plus de faire parler de lui depuis 2025 et la création de son tournoi de double mixte, doté d’un million de dollars de prize money et organisé avant le début du tableau principal.
Une initiative qui permet d’animer la semaine précédant le Grand Chelem new‐yorkais en réunissant les plus grandes stars du circuit.
L’édition 2026 fait particulièrement saliver avec plusieurs affiches de prestige, dont l’une des plus attendues : l’association entre la numéro un mondiale Aryna Sabalenka et la légende Novak Djokovic.
Interrogée à ce sujet durant le media Day à Montréal, la Biélorusse n’a pas hésité à mettre gentiment la pression sur Novak Djokovic.
« J’espère que cette fois, tout le monde est en bonne santé (rires). Je suis vraiment très enthousiaste. Je pense que ça va être amusant. Jouer avec Novak est toujours un plaisir. Le double mixte, je ne l’ai joué qu’une seule fois dans ma vie, enfin en Grand Chelem, et on va tout donner. Vous savez, on ne vise qu’une seule chose : le titre. C’est notre objectif, je crois. Donc ça va être à la fois très amusant et très intense » a déclaré Aryna Sabalenka.
Publié le lundi 3 août 2026 à 08:18