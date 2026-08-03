L’US Open n’en finit plus de faire parler de lui depuis 2025 et la créa­tion de son tournoi de double mixte, doté d’un million de dollars de prize money et orga­nisé avant le début du tableau principal.

Une initia­tive qui permet d’animer la semaine précé­dant le Grand Chelem new‐yorkais en réunis­sant les plus grandes stars du circuit.

L’édition 2026 fait parti­cu­liè­re­ment saliver avec plusieurs affiches de pres­tige, dont l’une des plus atten­dues : l’as­so­cia­tion entre la numéro un mondiale Aryna Sabalenka et la légende Novak Djokovic.

Interrogée à ce sujet durant le media Day à Montréal, la Biélorusse n’a pas hésité à mettre genti­ment la pres­sion sur Novak Djokovic.

« J’espère que cette fois, tout le monde est en bonne santé (rires). Je suis vrai­ment très enthou­siaste. Je pense que ça va être amusant. Jouer avec Novak est toujours un plaisir. Le double mixte, je ne l’ai joué qu’une seule fois dans ma vie, enfin en Grand Chelem, et on va tout donner. Vous savez, on ne vise qu’une seule chose : le titre. C’est notre objectif, je crois. Donc ça va être à la fois très amusant et très intense » a déclaré Aryna Sabalenka.