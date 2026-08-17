Accueil US Open

Sabalenka montre qui est le patron entre elle est Djokovic : « Il m’a supplié de jouer avec lui. Je lui ai dit : « Bien sûr, légende, je vais t’aider »

Par
Antoine Touchard
-
87
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 30/05/2026 - Aryna Sabalenka Conference de presse - Bielorussie

Aryna Sabalenka a parfai­te­ment négocié son entrée en lice face à la jeune Australienne Gibson, 74e mondiale, en s’imposant en deux sets, 6–2, 7–6.

Interrogée sur le court après sa victoire au sujet de son parte­naire en double mixte, la légende Novak Djokovic, la numéro un mondiale a bien rigolé en expli­quant que c’était le Serbe lui‐même qui l’avait appelée et qu’elle ne pouvait évidem­ment pas refuser une telle proposition.

Sabalenka a égale­ment affiché clai­re­ment les ambi­tions du duo : aller au bout de la compé­ti­tion et décro­cher le titre.

« Il m’a supplié de jouer avec lui. Je lui ai dit : « Bien sûr, légende, je vais t’aider ». On va cher­cher le titre et s’amuser. Je suis super excitée » a déclaré la Biélorusse. 

Publié le lundi 17 août 2026 à 09:18

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥