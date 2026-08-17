Aryna Sabalenka a parfaitement négocié son entrée en lice face à la jeune Australienne Gibson, 74e mondiale, en s’imposant en deux sets, 6–2, 7–6.
Interrogée sur le court après sa victoire au sujet de son partenaire en double mixte, la légende Novak Djokovic, la numéro un mondiale a bien rigolé en expliquant que c’était le Serbe lui‐même qui l’avait appelée et qu’elle ne pouvait évidemment pas refuser une telle proposition.
Sabalenka a également affiché clairement les ambitions du duo : aller au bout de la compétition et décrocher le titre.
« Il m’a supplié de jouer avec lui. Je lui ai dit : « Bien sûr, légende, je vais t’aider ». On va chercher le titre et s’amuser. Je suis super excitée » a déclaré la Biélorusse.
Publié le lundi 17 août 2026 à 09:18