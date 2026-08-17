Aryna Sabalenka a parfai­te­ment négocié son entrée en lice face à la jeune Australienne Gibson, 74e mondiale, en s’imposant en deux sets, 6–2, 7–6.

Interrogée sur le court après sa victoire au sujet de son parte­naire en double mixte, la légende Novak Djokovic, la numéro un mondiale a bien rigolé en expli­quant que c’était le Serbe lui‐même qui l’avait appelée et qu’elle ne pouvait évidem­ment pas refuser une telle proposition.

Sabalenka a égale­ment affiché clai­re­ment les ambi­tions du duo : aller au bout de la compé­ti­tion et décro­cher le titre.

😂😭 Así se formó la pareja de Sabalenka y Djokovic para el US Open :



🗣️ Aryna : « Me estuvo supli­cando que jugara con él. Le dije : ‘Por supuesto, leyenda, te voy a ayudar’. Vamos a buscar el título y a diver­tirnos. Estoy súper emocio­nada ». pic.twitter.com/kWgtqnL09g — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 16, 2026

« Il m’a supplié de jouer avec lui. Je lui ai dit : « Bien sûr, légende, je vais t’aider ». On va cher­cher le titre et s’amuser. Je suis super excitée » a déclaré la Biélorusse.